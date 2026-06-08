Una maniobra en la planta de tratamiento de Santillana provoca alteraciones puntuales en el olor y sabor del agua

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MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una maniobra realizada en la mañana del domingo en los filtros de carbón activo de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Santillana ha provocado alteraciones puntuales en el olor y el sabor del agua suministrada en algunos municipios de la Comunidad de Madrid.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid después de que usuarios denunciaran en redes sociales alteraciones en el sabor y color del agua potable en sus casas.

Así, desde Canal de Isabel II han explicado que, como consecuencia de esta actuación técnica, algunos usuarios pueden haber percibido cambios en las características del agua que llega a sus viviendas a través de la red de abastecimiento.

No obstante, las mismas fuentes han subrayado que el agua "sigue siendo potable y apta para el consumo", por lo que la incidencia no afecta a la seguridad ni a la calidad sanitaria del suministro.

Para corregir la situación, Canal de Isabel II está llevando a cabo purgas en distintos puntos de la red con el objetivo de eliminar de forma definitiva las alteraciones detectadas en el sabor y el olor del agua suministrada y poder restablecer progresivamente las condiciones habituales del servicio en las zonas afectadas.