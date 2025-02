Mar Espinar (PSOE) ofrece a Ayuso "construir juntas" y ella le recomienda insultarla "mucho" si quiere mantener el cargo

La portavoz del PSOE le advierte de que solo hablará de política madrileña y le insta a debatir con Óscar López sobre nacional

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva portavoz del PSOE en al Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha ofrecido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "construir juntas, cada una desde su lugar" y no destruirse, mientras que la mandataria autonómica le ha recomendado insultarla "mucho" si quiere mantener el cargo

"Si usted quiere hablar de Pedro Sánchez, si quiere hablar de Venezuela, si quiere hablar de la Confederación Liberal Intergaláctica, solo recordarle que yo soy Mar Espinar y no Ana Rosa Quintana", le ha advertido en la sesión del primer pleno de la Asamblea en el que se ha estrenado como portavoz socialista, advirtiendo a Ayuso de que solo hablará en el hemiciclo de política madrileña.

En su primera intervención ha agradecido su confianza al secretario general del PSOE-M, Óscar López, y el trabajo al exportavoz Jesús Celada y a la diputada Marta Bernardo.

Espinar ha mostrado su deseo de que Ayuso y ella demuestren que son "muchas más las cosas que unen" que las que les separan y que "las chispas que salten en esta Cámara, que las habrá, no acaben en incendio". "No se preocupe por mi futuro político, suele ser muy oscuro y yo no lo hago. Solo me importa que lo que hagamos hoy aquí sirva para construir un Madrid mejor", le ha planteado.

CRÍTICAS A SU RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Tras este arranque, ha centrado el tiro en la relación de la Comunidad con los medios de comunicación, reclamándole que deje de utilizar "los canales institucionales de un gobierno autonómico para fustigar al Gobierno de la nación". "Si va a perfeccionar ese tono faltón por el que la felicito, si va a seguir haciendo trampas y si me va a sacar alguna vez en Telemadrid para poder avisar a mi madre", ha lanzado.

Entiende que es "imprescindible" que este jueves le dijera a los madrileños "por qué con su dinero" se están "externalizando servicios de la televisión pública", que hay un "sesgo informativo" en el ente y que "dan de comer" a "esos escorpiones que propagan bulos y desinformación". "Y señora Ayuso, ahora yo no voy a poder contestarla así que le voy a pedir, por favor, que se contenga, que respire hondo y que me hable solo de Madrid, Madrid, Madrid", ha finalizado.

AYUSO LE DA COMO CONSEJO QUE LE INSULTE "MUCHO"

Por su parte, Ayuso le ha recomendado que le insulte "mucho, todo lo que pueda" y "en lo personal todo el tiempo". "Si no va a durar lo mismo que su anterior portavoz, que no es el señor Lobato. Es otro que ha habido entre medias, que era bastante educado, y que quería llegar siempre a un consenso", ha afirmado sobre Jesús Celada.

Ha recordado que desde que llegó a la Real Casa de Correos ha habido "cinco portavoces, cinco delegados del Gobierno, tres jefes de Moncloa porque están aquí todo el día hurgando en este Pleno y unos 45 ministros".

Por último, ha reivindicado la relación de su equipo con los medios de comunicación. Ha destacado que dan ruedas de prensa todas las semanas y que no eligen qué periodistas se contestan "dependiendo del medio de comunicación al que pertenecen".

"Mi grupo, desde la Puerta del Sol, le envían la información de manera simultánea a todos los periodistas. Nosotros no elegimos a periodistas de Telemadrid para que se confabulen con otros medios de comunicación para filtrar datos personales. Ya verá cómo a su entorno desde Telemadrid no se le filtra ningún dato personal", ha concluido.