La Marea de Residencias recorre Gran Vía para pedir "justicia" por los ancianos fallecidos durante la pandemia

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación convocada por la Marea de Residencias ha recorrido este sábado la Gran Vía de Madrid para pedir "justicia y responsabilidades" por los 7.291 ancianos fallecidos durante la pandemia de la Covid-19 en la Comunidad.

A la marcha han acudido cerca de 2.000 personas según fuentes policiales. Durante el recorrido se han escuchado proclamas como 'No son muertes, son asesinatos'; 'Residencias públicas y de calidad'; 'No vamos a parar, estamos exigiendo justicia y verdad'; o 'Nada para la privada'. En el centro de la marcha varios asistente han sostenido una pancarta donde se podía leer '7.291, no se iban a morir igual'.

Elena Valero, integrante de la Marea de Residencias, perdió a su padre durante 2020 en lo que califica como "el abandono más absoluto, en la indignidad, faltándole a todos sus derechos humanos". En este sentido, Valero ha pedido que se reconozca que a los fallecidos "les abandonaron y les dejaron en la más absoluta soledad, muriéndose de dolor y ahogándose".

Desde su perspectiva de víctima, Valero cree que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "tiene, junto a su Gobierno, una gran responsabilidad". "Queremos que esto no se vuelva a arrepentir", ha sentenciado.

Los convocantes reclaman una Ley estatal de Residencias que "pueda garantizar desde el Estado los derechos de todas las personas que vivan en residencias". Solicitan que dentro de esta legislación se incluyan los recursos suficientes, tanto humanos como materiales, para el personal de cuidados.

MÁS MADRID Y PSOE EXIGEN RESPONSABILIDADES

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha mostrado su respaldo a las familias de las víctimas. "Hoy hemos venido desde Más Madrid para apoyar esta causa por la verdad, la justicia y la reparación de todas las personas mayores que murieron durante la pandemia por los protocolos de la vergüenza de la señora Ayuso", ha afirmado.

Bergerot ha criticado la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid hacia las víctimas y sus familias. "Frente a ese desprecio que muestra Ayuso por las víctimas, que lo hemos visto este jueves de cómo se encaraba a los familiares, van a contar siempre con Más Madrid para que esto no quede en la impunidad", ha declarado.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reclamado a la presidenta de la Comunidad que pida perdón. "Creo que las familias se merecen el perdón de la responsable de esas muertes", ha señalado, calificando de "lamentable" que la líder regional sugiera este jueves que estas familias están respaldadas por intereses económicos.

Maroto ha insistido en que reconocer los errores es fundamental para evitar que tragedias como la vivida se repitan. "Cuando uno se equivoca, lo primero que debe hacer es pedir perdón, asumir responsabilidades y trabajar para que no vuelva a suceder", ha subrayado.

También ha destacado su preocupación por revisar el modelo residencial en la Comunidad de Madrid. "Las residencias deben ser espacios para vivir con dignidad, no para morir", ha afirmado. Además, ha planteado la necesidad de una reforma del sistema de residencias a nivel estatal para garantizar que las personas mayores tengan acceso a "servicios públicos de calidad en todas las etapas de su vida".