La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto (d), durante el pleno municipal extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, a 29 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Pleno de Cibeles ha arrancado con un respetuoso minuto de silencio p - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha parafraseado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, calificando despectivamente de "cojonuda" la denuncia que hace el PP coincidiendo con el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, el 25N --una ruta por los lugares de "degradación" de José Luis Ábalos, desde el parador de Teruel al piso en el que residía Jésica Rodríguez-- al considerar que es una "ofensa a las víctimas de la violencia de género".

A su llegada al acto institucional organizado por el Ayuntamiento este 25N, Maroto ha explicado que seguirá la intervención de una víctima de violencia machista y después abandonará la sala, cuando intervenga Almeida y el delegado del área social, José Fernández. La socialista ha parafraseado a Almeida preguntándole "quién ha tenido la cojonuda idea de un 25 de noviembre mandar a dos portavoces del Partido Popular al parador de Teruel y a la casa de una particular".

"Nos parece una ofensa a las víctimas de violencia machista. ¿Quién ha sido el que ha tenido la idea cojonuda, señor Almeida, de utilizar el día de hoy para, en lugar de respetar a las víctimas de violencia machista, significarse en esa campaña que están haciendo, la campaña del odio, de la descalificación, una campaña que va en contra de los derechos, sobre todo de las mujeres", ha lanzado.

Reyes Maroto se ha referido a las palabras de Almeida ayer en el Pleno, cuando arremetió contra la "deshumanización del sanchismo" por la idea "cojonuda" de proponer "bailes en estaciones" de Cercanías dentro de las acciones de campaña electoral. "¿Nadie tuvo la humanidad de decir 'qué coño estamos haciendo'?", se preguntaba.

Mencionaba Almeida el vídeo electoral del PSOE publicado el pasado sábado desde la estación de Cercanías de Sol, donde aparecen militantes y dirigentes socialistas bailando en la estación, entre ellos Maroto y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

EL PP "EN LA LISTA NEGACIONISTA DE LA VIOLENCIA MACHISTA"

La portavoz del PSOE también ha puesto el foco en la intervención que ayer hizo en el Pleno su homóloga en Vox, Arantxa Cabello, quien "negó la violencia de género". "Estamos a pocos días de votar y sabemos que el PP va con Vox conjuntamente a las listas del Senado. Pero es que además la vicealcaldesa, Inma Sanz, la número dos del ayuntamiento, va en esa lista negacionista de la violencia machista", ha advertido.

"Yo le pido a las mujeres madrileñas que tomen buena nota. El 29 de noviembre tenemos una coalición negacionista de la violencia de género formada por PP y Vox al Senado y tenemos un PSOE que cada día hace leyes y protege a las víctimas de violencia machista. Esto es lo que nos jugamos", ha alertado.

PETICIÓN DE CESE DEL DELEGADO FERNÁNDEZ

También se ha referido al intento de desahucio esta mañana de la casa de su tía de los hijos de una mujer asesinada por violencia de género en Villaverde. "La pregunta es ¿qué ha fallado? Lo que ha fallado son los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Ayer denunciamos la situación lamentable en la que se encuentran estos recursos, esa marea naranja que cada miércoles sale a los centros de toda la ciudad para exigir más recursos y mejores condiciones laborales para que las trabajadoras sociales puedan hacer su trabajo", ha expuesto Maroto.

También ha condenado las listas de espera en los centros de Servicios Sociales. Igualmente cree que "también ha fallado algo que está en la Constitución, el artículo 47, que las administraciones tienen que garantizar una solución habitacional a personas que pueden ser desahuciadas".

"Y esta responsabilidad la tiene la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una desidia por parte de las dos administraciones y, más que una desidia, una responsabilidad", ha indicado.

Tras denunciar públicamente la situación en el Pleno, los socialistas recibieron "insultos, descalificaciones y el odio" al que están "lamentablemente acostumbrados por parte del delegado del área", José Fernández. "Así que no cabe más que su cese inmediato", ha reclamado.

"Esto no se puede volver a repetir y, desde luego, un delegado que en lugar de ofrecer soluciones utiliza los plenos y las comisiones únicamente para insultar a la oposición está inhabilitado para seguir en su cargo", ha concluido.