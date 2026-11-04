Maroto afirma que Puente ha demostrado "dignidad y honor" frente a Almeida y su "amigo" Mazón: "No todos somos iguales"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, durante un Pleno extraordinario en el Palacio de Cibeles, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha afirmado que Óscar Puente ha demostrado "más dignidad y honor" con su dimisión como ministro de Transportes que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en toda su trayectoria política, incluyendo los "brazos abiertos" a su "amigo" Carlos Mazón en Madrid meses después de la dana.

"Almeida, Óscar Puente ha demostrado más dignidad y honor con su dimisión que tú en toda tu trayectoria política", ha lanzado Maroto en un mensaje publicado en la red social 'X', después de que el regidor asegurara que "hoy la política es un poco mejor en España" tras la renuncia del ya exministro.

La socialista también ha aprovechado para reprochar al alcalde su respaldo al expresidente de la Generalitat Valenciana tras la dana de 2024. "Por cierto, 118 días después de la dana, tú recibías con los brazos abiertos a tu 'amigo' Mazón y le hacías de anfitrión en Madrid. No, no todos somos iguales", ha espetado.

Maroto se ha referido así a un desayuno informativo celebrado el pasado año en Madrid, en el que Almeida ejerció de anfitrión del entonces presidente de la Generalitat Valenciana y defendió a su "amigo" Mazón frente a las críticas por su gestión de la dana, al asegurar que había reconocido responsabilidades, tomado medidas y estaba liderando la reconstrucción.

La reacción de la portavoz del PSOE llega después de que Almeida haya afirmado este miércoles, en una entrevista en 'Telecinco' recogida por Europa Press, que la dimisión de Puente mejora la política española y responde a razones "simplemente electorales", al tiempo que ha insistido en que debería haber abandonado el cargo tras la tragedia ferroviaria de Adamuz.

"La salida de la política de Óscar Puente nos mejora a todos en el ámbito de la política y en el ámbito de las instituciones", ha sostenido el alcalde, quien ha asegurado que el socialista "nunca debió ser ministro de Transportes" y que su decisión no le honra, "sino que le deshonra".

En este sentido, Almeida ha vinculado la renuncia de Puente a la situación electoral del PSOE. "Deben ser nefastas las encuestas que tienen en Moncloa y por eso al final le acaban dimitiendo", ha señalado.