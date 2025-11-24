Maroto cree que la renuncia del fiscal general "le honra" ante un fallo que es "injusto" y que "daña" la democracia

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, cree que la renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "le honra" al cumplir con "la lealtad institucional" tras el "injusto" fallo emitido por el Tribunal Supremo (TS) que, a su juicio, "daña" la democracia.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles, donde ha señalado que "respeta" pero "no comparte" el fallo en el que se condena al fiscal general a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz, ha presentado este lunes su renuncia al Gobierno a través de una carta remitida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. "El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad --siempre presente en mi mandato-- de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general", recoge la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.