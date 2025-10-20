Maroto espera "explicaciones, no excusas" de Almeida en el Pleno sobre el aborto, del que se ha enterado "por la prensa"

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, interviene durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 23 de diciembre de 2024 en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, espera "explicaciones, no excusas" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante el Pleno extraordinario convocado para este mismo viernes para tratar el aborto, del que, según ha apuntado, se ha enterado "por la prensa".

Por ello, Maroto, ha criticado en declaraciones difundidas a los medios la "falta de transparencia" de Martínez-Almeida, así como su "falta de respeto institucional" al "no ser capaz" de comunicar "oficialmente" una convocatoria que su grupo "lleva dos semanas retrasando sin justificación".

"Espero que el señor Almeida llegue al Pleno con ganas de debatir y no con más excusas. Madrid necesita un alcalde que dé la cara, no uno que se esconda detrás de antiguos informes o declaraciones vacías", ha afirmado.

En concreto, el PP defenderá en este Pleno extraordinario sobre el aborto que las mujeres puedan recibir información voluntariamente, una sesión donde el Grupo Popular defenderá la postura de la enmienda transaccional que llevaron a la sesión ordinaria de septiembre y que Vox, como proponente de la iniciativa, no quiso aceptar, ha trasladado este lunes Martínez-Almeida, a preguntas de los periodistas.

La portavoz socialista ha pedido que se "deje de utilizar" los derechos de las mujeres como un "campo de batalla ideológica" y ha achacado al PP "falta de coherencia" en sus acciones.

"Lo que esperamos el viernes es que Almeida pida perdón a las mujeres y corrija su error, declarando nulo el acuerdo que nunca se tendría que haber aprobado", ha zanjado.

"PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LAS MUJERES"

La transaccional del PP apuntaba que el Ayuntamiento, "previamente estudiado por los servicios jurídicos municipales, proporcionen información a las mujeres sobre el trauma post aborto en la ciudad de Madrid", una información que "será de manera verbal y escrita y estará de manera permanente y visible en los Centros Municipales de Madrid Salud, Espacios de Igualdad (futuros Centros de Atención Integrales a la Mujer CIAM), Samur Social y Centros de Servicios Sociales". Dicha información estaría "incluida en las páginas web oficiales, cartelería y folletos informativos de los recursos mencionados".

Desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, Almeida ha confirmado que la fecha de este Pleno extraordinario forzado por la izquierda será este viernes, a las 13.30 horas, después de la Junta Local de Seguridad, reunión que se celebrará en la sede de Delegación de Gobierno con Francisco Martín.

"Es cierto que el sentido de la votación del Grupo Municipal Popular no ha sido entendida. Nosotros tenemos muy claro que hay que dar información, que esa información se tiene que recibir voluntariamente por parte de las mujeres y que, al mismo tiempo, nuestra enmienda transaccional era lo que decía en aquel momento y, por tanto, vamos a defender la misma postura que en aquel momento presentamos y que Vox no quiso aceptar", ha expuesto Almeida.

El primer edil ha aprovechado para enviarle un mensaje a la izquierda. "Espero que ningún concejal tenga la osadía de quejarse porque se celebre un Pleno Extraordinario un viernes a las 13.30 horas porque sería un muy mal ejemplo para todos los madrileños que trabajan los viernes por la mañana y por la tarde", ha lanzado.

"Ya conozco a algunos de los sospechosos habituales que van a empezar a decir que cómo puede hacerse un Pleno un viernes a las 13.30 horas cuando, que yo sepa, es día laborable y espero que por respeto a los madrileños nadie diga que ese Pleno se tiene que celebrar otro día y a otra hora", ha concluido.