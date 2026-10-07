Maroto insta al Ayuntamiento a que la EMVS adquiera inmuebles para evitar el desahucio de 400 familias

La Portavoz del Grupo Municipal socialista, Reyes Maroto (en el centro de la imagen), durante la reunión celebrada este miércoles junto a afectados por la venta de viviendas sociales de La Caixa - PSOE-M

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha instado al Ayuntamiento de Madrid a que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) adquiera varios inmuebles destinados a vivienda social y que en su momento fueron vendidos por una entidad bancaria "a fondos buitres para evitar así el desahucio de 400 familias".

"Los vecinos que están en este momento afectados por la especulación en esta ciudad se quieren quedar en su casa y para eso las fuerzas políticas y las administraciones tenemos una responsabilidad", ha apuntado este miércoles la portavoz socialista en declaraciones a los medios tras haberse reunido con varios de los afectados por esta situación.

Se trata de edificios que fueron absorbidos por fondos en el año 2025. uno de ellos en Villa de Vallecas y otro en Vicálvaro. El encuentro ha tenido lugar en el edificio de los Grupos Políticos Municipales, en la calle Mayor de la capital, donde Maroto ha anunciado que llevarán una iniciativa política al Pleno de distrito que se celebra este jueves en Vicálvaro y otra la próxima semana a Villa de Vallecas.

Estas iniciativas, ha desarrollado, buscan "soluciones" que "pasan por que la Empresa Municipal de la Vivienda adquiera estos inmuebles" y "que se ofrezca ese servicio de mediación que permitió solucionar el desahucio y que Maricarmen volviera a su casa".

Además Maroto ha hecho responsable de estas soluciones al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al que ha señalado por "quitarse los problemas que hay en esta ciudad" y "mirar para otro lado". "Que se reúna con ellos, como se reunieron con los representantes legales de Mari Carmen, y que ponga las soluciones encima de la mesa", ha añadido.

El objetivo, ha insistido, es que los vecinos "se puedan quedar en su casa porque la mediación fructifique y que, si finalmente se produce el lanzamiento, que se ofrezcan soluciones dignas".

AFECTADOS

Entre los vecinos que han participado en esta reunión ha estado David Jiménez, deshauciado el mismo día que Maricarmen, el pasado 23 de noviembre, en el bloque de Villa de Vallecas. Jiménez, que lo ha "vivido en primera persona", ha explicado que lo que siente es, "sobre todo, mucha rabia, mucho dolor después de muchos años de lucha".

"Considero corresponsables de no solo mi desalojo, sino de toda la situación que se está produciendo, al Ayuntamiento de Madrid y a diferentes ayuntamientos y comunidades de todo el Estado", ha señalado.

Pese a lo vivido, y en representación de los demás vecinos, ha asegurado que mantiene la esperanza porque cree que "lo que funciona es la presión" y que el movimiento social "se traslade al área política".

En cuanto a su situación actual, Jiménez ha explicado que sí ha recibido soluciones habitacionales, pero que las ha desestimado por no considerarlas "dignas".