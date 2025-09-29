Maroto invita a Almeida a "desmarcarse" y "condenar el genocidio" de Gaza durante el Pleno de este martes en Cibeles

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista ha invitado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a "desmarcarse" sobre la postura ante la situación de Gaza, "al igual que han hecho algunos presidentes autonómicos", y "condenar el genocidio" durante el Pleno de este martes en Cibeles.

Así lo ha trasladado este lunes en una rueda de prensa previa a la sesión plenaria, ataviada con el característico pañuelo que simboliza el apoyo a la población palestina.

La situación de Gaza será uno de los temas que llevará la portavoz socialista durante la sesión, donde buscará una rectificación por parte del PP después de que su secretario general, Alfonso Serrano, trasladase que respeta a los manifestantes propalestinos pacíficos pero no a la "gentuza" que boicoteó La Vuelta Ciclista a España.

"Ante este tipo de descalificaciones no cabe equidistancia y Almeida tiene que decidir si admite este tipo de insultos a sus vecinos o por el contrario corrige al señor Serrano y le exige que pida disculpas a los madrileños", ha subrayado Maroto.

Por ello, la socialista apunta que el alcalde tendrá mañana "una nueva oportunidad de desmarcarse" de su posición. "Estos días muchos dirigentes del PP se están desmarcando de la posición contra la señora Ayuso. Almeida tiene que decidir si está con el Madrid de la dignidad o está con los que marcan la agenda del Partido Popular", ha dicho.

A su parecer, el PP de Madrid tiene que decidir de qué lado está: "en el lado de la paz y de la justicia o del lado del silencio cómplice". "Desde el Grupo Municipal Socialista seguiremos defendiendo que Madrid es una ciudad solidaria, defensora de los derechos humanos y la paz, y que no podemos mirar hacia otro lado", ha concluido.