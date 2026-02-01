Maroto pide "más originalidad" y menos "quitar fiestas" de otras CCAA ante Madrilucía: "¿Los Sanfermines en el Retiro?"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y exministra Reyes Maroto durante una entrevista para Europa Press, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha pedido "más originalidad" y menos "quitar fiestas populares" de otras comunidades autónomas ante la celebración de la primera gran feria andaluza en la capital, 'Madrilucía 2026', en el espacio Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, y ha ironizado si en 2027 el PP querrá llevar los Sanfermines al Retiro.

El evento, que abrirá sus puertas el 20 de mayo, contará con más de 400 casetas semanales y espacios dedicados a la estética andaluza, al lenguaje visual y a la fusión de tradición, cultura, arte y diseño contemporáneo. Los organizadores prevén congregar a unos tres millones de visitantes durante veinte días.

En una entrevista concedida a Europa Press, Maroto ha apuntado que la capital se ha convertido ya en toda una "franquicia de fiestas populares", con eventos como este o como la mascletá --tradicional de la Comunidad Valenciana--, en la que se dispararon en 2024 unos 340 kilos de pólvora en el entorno de Madrid Río.

"Nos costó a todos los madrileños 48.000 euros porque había que celebrar la victoria electoral de la señora (María José) Catalá en Valencia, este año la Feria de Abril (Andalucía) y el que viene, pues no sé... ¿Los Sanfermines (Navarra) en el Retiro?", ha ironizado.

Dice la socialista que Madrid tiene "identidad propia" y que no es necesario intentar "replicar" una fiesta tan "arraigada" como la Feria de Abril de Sevilla, a la que la capital no puede "quitar el alma" ni tampoco "la gracia".

Pese a ello, ha indicado que se trata de un evento en un "espacio privado" en el que sus promotores "pueden hacer lo que quieran", aunque ha criticado que Ayuntamiento y Comunidad de Madrid sean 'sponsors' del evento.

"Yo creo que al menos el Ayuntamiento debería reflexionar sobre qué tipo de eventos promociona", ha subrayado, al tiempo que ha señalado le parece una "parodia" el cambio de día de su inauguración (del 15 al 20 de mayo) para que no coincida con el día de San Isidro, patrón de Madrid.

UN NUEVO CHOQUE CON GETAFE

El Iberdrola Music de la capital ha generado varios choques entre el Ayuntamiento de Madrid y el de Getafe, municipio con el que linda el espacio, a cuenta de la celebración del festival Mad Cool.

De hecho, en el caso de Madrilucía, esta feria ya ha generado críticas por parte del municipio sureño. Esta semana el Pleno aprobó por unanimidad una moción presentada por la alcaldesa, Sara Hernández (PSOE), en la que insta al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid "a no conceder licencia alguna para este evento sin contar con el informe favorable y vinculante" de este consistorio.

Además, recoge que con carácter previo a cualquier autorización, "se detallen y financien íntegramente los dispositivos de seguridad, tráfico, limpieza y emergencias, garantizando que ningún coste recaiga sobre las arcas municipales de Getafe".

Desde este municipio señalan que el evento podría congregar a unos 60.000 visitantes diarios, una afluencia que obligará a adoptar medidas como el cierre de las salidas de la M-45 a la altura de la rotonda de Getafe Norte, lo que afectará "gravemente a la movilidad, a empresas, a trabajadores y a miles de vecinos y vecinas". Desde el Gobierno de Almeida han insistido en que trabajarán para que genere "las mínimas afecciones posibles".

Para Maroto, estos desencuentros se producen por la falta de diálogo entre las dos administraciones. "Cuando uno tiende puentes con los municipios de la periferia, porque las decisiones afectan a estos municipios, la mejor manera de resolverlos es sentarte con las administraciones afectadas", ha expuesto la socialista.

Además, ha recalcado que desde el Consistorio de la capital se debe buscar "minimizar la afección" que puede generar a los vecinos de Getafe y también de Villaverde un evento como Madrilucía o Mad Cool. "Creo que claramente es legítimo que la alcaldesa de Getafe lo que pida es que se minimicen y, cuanto menos, que se tengan en cuenta estas afecciones", ha insistido Maroto.