La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, durante el Pleno de Cibeles - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha advertido este martes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al que ha calificado como "el mayor fondo buitre" de la capital, de que el PP ha "perdido las calles" y ha augurado que correrá la misma suerte en las urnas.

"La calle se les está complicando, señor Almeida, porque cada vez más madrileños están hartos de su arrogancia, porque ya se gobierna contra la ciudadanía", ha lanzado la socialista durante el Pleno de Cibeles, donde ha afirmado que el "malestar general" con el Gobierno municipal se vio el pasado 11 de noviembre durante la huelga general para reclamar vivienda pública, mejores salarios y servicios públicos.

En materia de vivienda, Maroto ha cifrado en más de 200 las parcelas públicas vendidas por el Gobierno municipal, que ha ubicado en un mapa que representa el "pelotazo de Almeida con el suelo público". "Usted es el mayor fondo buitre que hay en Madrid. Usted ha convertido Madrid en un negocio.

Igualmente, ha recordado a los docentes en huelga colocando una camiseta verde en el atril, para denunciar la respuesta del PP a sus reivindicaciones, con "insultos, amenazas y censura". "La señora Ayuso presume de libertad, pero su modelo educativo se parece más a 'El cuento de la criada' que a una escuela", ha censurado.

"La ciudadanía ha dicho basta ya, señor Almeida. El PP ha perdido las calles y van a perder en las urnas", ha espetado.

ALMEIDA CONTRAPONE LA MANIFESTACIÓN AL ENCENDIDO NAVIDEÑO

Por su parte, Almeida ha ironizado sobre el carácter "histórico" de la huelga general, cuyo seguimiento ha situado en una media del 10% de los trabajadores de la capital, al tiempo que ha cifrado en un 5% la caída del consumo energético.

"Mire, señora Maroto, hicieron ustedes una manifestación por la tarde en la que hubo 100.000 personas. En el encendido de luces navideñas hubo 200.000. ¿No le dice nada ese dato?", ha cuestionado el alcalde.

Frente a las advertencias de la socialista sobre la pérdida del respaldo de la calle, el primer edil ha reivindicado los resultados obtenidos por los 'populares' en las últimas elecciones municipales.

"¿Sabe lo que es histórico? Que el PP ganara por primera vez en los 21 distritos de la ciudad de Madrid en el año 2023, avalando un programa electoral que estamos ejecutando", ha replicado.

Además, Almeida ha esgrimido el programa electoral del PSOE, en el que, según ha expuesto, los socialistas abogan por movilizar suelo público, incluidos los suelos dotacionales, mediante fórmulas de colaboración público-privada.