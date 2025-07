Maroto (PSOE) afea que se cierre antes el hostal de Vallecas que los "16.000 pisos turísticos ilegales" de la capital

Defiende que el hostal de Vallecas "estaba desarrollando una actividad legal y que estaba trabajando con CEAR"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha afeado que se cierre antes el hostal de Puente de Vallecas administrado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que los 16.000 pisos turísticos ilegales de la capital.

Así lo ha manifestado este jueves a los medios de comunicación desde el Camino de Valderribas, donde ha defendido que el hostal de Vallecas "estaba desarrollando una actividad legal y que estaba trabajando con CEAR de una manera legal porque la actividad en el uso de estos espacios estaba conforme a la legalidad".

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmaron a Europa Press que el centro de acogida temporal de migrantes de Vallecas "ya no está operativo", argumentando que la red "se va dimensionando en función de las necesidades" y que, en base a la situación actual, es posible "prescindir" de estos recursos "por el momento".

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, confirmó el cierre temporal del hostal de Puente de Vallecas administrado por CEAR y apuntó que la Comunidad de Madrid realizará una inspección para comprobar si allí residían migrantes.

"Me parece inaceptable que el señor Carabante se ocupe de forma tan rápida de cerrar este establecimiento. Se ha preocupado rápidamente de velar por si había legalidad o no en ese espacio con un efecto llamada por parte de Vox. El señor Ortega Smith le marca el paso y (el delegado) ejecuta. Todavía tenemos 16.000 viviendas turísticas ilegales que no cierra el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida", ha señalado la edil socialista, culpando al delegado del cierre.

Maroto ha pedido a Carabante que "si quiere ejercer disciplina urbanística, que empiece por lo que es ilegal y no señalando a población migrante y a entidades que trabajan con población migrante y alentando el discurso de odio de la ultraderecha".

CONTRA LOS DISCURSOS DE ODIO

Por otro lado, la portavoz del PSOE en el Consistorio ha recordado que esta tarde se celebra una concentración en Callao para "hacer frente a los discursos de odio de una manera cívica" y ha animado a los representantes del PP a acudir a esta convocatoria.

"Creo que todos estamos de acuerdo en que el señalamiento a la criminalización y vincular la inmigración con la delincuencia forma parte de lo que Vox está intentando hacer. Creo que un partido de gobierno como es el PP, lejos de alentar los discursos de odio, lo que tiene es que combatirlos. Así que animo a sus representantes a que hoy salgan a las calles, que salgan a defender a los madrileños y madrileñas migrantes que hay en la capital", ha reclamado.

Maroto ha recalcado que el PSOE "va a combatir los delitos de odio con más convivencia pacífica" y con una política de migración "responsable, legal y que vele porque la población migrante se integre como lo está haciendo en la ciudad de Madrid".

"Hay que parar a la ultraderecha que lo que está haciendo es alentar estos discursos, señalar y criminalizar al migrante y espero que hoy representantes del PP estén en Callao y en todas las manifestaciones. Si Madrid es una ciudad abierta, el no puede seguir el mandato de Vox, tiene que ponerle un cordón sanitario y tiene que velar por la convivencia", ha defendido.