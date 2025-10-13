Maroto reprocha a Almeida que no se incorporen bonificaciones a una tasa de basuras "cara" e "injusta"

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ofrece declaraciones a los medios durante la presentación de la programación oficial de MADO 2025 (Madrid Orgullo). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reprochado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no haya incorporado algunas bonificaciones frente a una tasa de basuras "cara" e "injusta".

"Estamos trabajando en una propuesta para compensar lo que consideramos una tasa de basuras que es cara y que es injusta, y lo es porque el Ayuntamiento no ha incorporado algunas bonificaciones que la ley permite para que cumpla su función y es que quien ontamine, paga", ha expresado Maroto durante la visita este martes de la colonia San Carlos, en el barrio de Villaverde Alto.

Maroto haa reprochado la estrategia "fallida" y la "nefasta" gestión por parte del Ayuntamiento y ha indicado que los vecinos son los "pagafantas del basurazo de Almeida". "Vamos a denunciar y vamos a proponer una serie de mecanismos para que se corrija la tasa para que sea más justa y proporcional a lo que los vecinos se merecen y que también se corrija la estrategia de residuos que es fallida porque no está consiguiendo reducir el volumen de residuos en esta ciudad. Está incrementándose la incineración y el vertido, por lo tanto, en contra de los principios de jerarquía de residuos que la Unión Europea establece", ha añadido.

La portavoz socialista ha pedido al regidor que atienda las propuestas que el PSOE va a hacer en el Pleno y que se preocupe de la suciedad de las calles, de la que "todos" los vecinos se están quejando.

"Creo que el alcalde de Madrid debería preocuparse menos por hacer oposición al Gobierno de España y más por los vecinos y vecinas", ha espetado.