Maroto reprocha a Sanz "su cinismo" y exige su dimisión si no se acepta comisión de investigación sobre el accidente

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reprochado a la vicealcaldesa de Madrid, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, su "cinismo" y ha exigido su dimisión si no se acepta su propuesta de crear una comisión de investigación sobre el accidente en el que se vio implicado un coche policial en el que iba el director de la Policía, Pablo Enrique Rodríguez.

"Ante las dudas y la falta de contundencia demostrada para conocer la verdad de los hechos gravísimos que implican al director del Cuerpo, exigimos a la vicealcaldesa que dimita si no acepta la comisión de investigación", ha manifestado este jueves en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Sanz ha advertido a Más Madrid y PSOE que "no vale todo en política" para apostillar que con sus críticas sólo están demostrando que "tienen ganas" al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. "Cuando veo a Reyes Maroto pedir comisiones de investigación me sorprende ante las explicaciones que va a tener que dar ella en unas cuantas cuestiones de las que supuestamente no sabía nada", ha contestado.

Maroto ha subrayado que "no van a consentir" que el Gobierno municipal "tome el pelo a los madrileños con un asunto tan grave". En este sentido ha defendido que la ciudadanía "merece respeto y conocer la verdad, no datos confusos".

"Hoy la señora Sanz ha mostrado un cinismo que los madrileños y madrileñas no merecen. Si no aceptan la comisión de investigación que dé luz a lo ocurrido, la vicealcaldesa tendrá que dimitir", ha concluido la edil socialista.