Maroto ve a Almeida como un alcalde que pierde "confianza" de madrileños y él replica que es "el rey de la valoración"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha asegurado que la etapa de José Luis Martínez-Almeida al frente del Consistorio "está llegando a su fin" porque, a su juicio, ha perdido la confianza de los madrileños, mientras que el regidor ha señalado que para él "no es suficiente", aunque es "el rey de la valoración" comparado con ella.

Durante su intervención en el Pleno de Cibeles, Maroto ha sostenido que la última Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos refleja la "peor nota" obtenida por el alcalde en sus dos mandatos y evidencia, en su opinión, "un ciclo político que pierde impulso, credibilidad y capacidad de ofrecer soluciones a los problemas reales de los madrileños".

La portavoz socialista ha afirmado que la ciudadanía no percibe a Almeida como "el alcalde de Madrid", sino como un regidor "volcado en la batalla política y en permanente confrontación" con el Gobierno de España.

En este punto, ha subrayado que en distritos como Puente de Vallecas los vecinos "le suspenden" y ha criticado su "abandono", asegurando que actuaciones como la reordenación de las dársenas en el entorno del conocido como 'scalextric' es un "insulto" para este distrito.

Maroto también ha destacado que las mujeres otorgan al alcalde la peor valoración, lo que ha vinculado a decisiones como votar junto a Vox determinadas iniciativas o el "desmantelamiento" de los Espacios de Igualdad.

En este sentido, ha reclamado directamente al alcalde que condene los hechos que rodean al alcalde de Móstoles ante un presunto caso de acoso y pida su dimisión, instándole a mostrar "empatía con la víctima" y a actuar con "tolerancia cero". "Si no condena los hechos, está inhabilitado para representar a esta institución", ha advertido la socialista.

"SOY EL REY DE LA VALORACIÓN"

En su turno de réplica, Almeida ha rechazado que deba dimitir por su valoración, que sigue "por encima del aprobado". "Si yo tengo que dimitir con un 5,6, ¿qué tendría que hacer usted?", ha planteado.

El alcalde ha defendido que la satisfacción de los madrileños por vivir en la ciudad se sitúa en el 7,7 y que la calidad de vida en los barrios alcanza el 7, siendo el distrito con menor puntuación un 6,5. Además, ha recordado que la valoración de la gestión del Gobierno municipal se sitúa en el 5,3, la misma cifra que precedió a la mayoría absoluta obtenida en 2023.

"El precedente nos invita al optimismo", ha afirmado Almeida. "Entenderá usted que los precedentes nos invitan al optimismo y que los madrileños, después de siete años de gobierno, siguen valorando al alcalde muy por encima del aprobado. Esto no quiere decir que para mí sea suficiente, pero sí quiere decir que si me comparo con los demás, soy el rey de la valoración que quiere que le diga", ha zanjado.