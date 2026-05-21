Maroto ve la candidatura de Almeida en 2027 como una "imposición" de Ayuso y llama a "no resignarse" al cambio en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, a 15 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha asegurado que la decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de optar a la reelección en 2027 responde a una "imposición" de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y ha llamado a los madrileños a "no resignarse" ante la posibilidad de un cambio político en la capital.

"A mí no me preocupa la decisión que haya tomado el señor Almeida. Parece que ha tenido que meditarlo mucho y que responde a una imposición más que a la ilusión o las ganas que él tenga, una imposición por parte de la señora Ayuso", ha señalado Maroto en declaraciones a los medios desde el Parque de Bomberos nº3.

La socialista ha afirmado que su objetivo es llegar a las elecciones municipales de mayo de 2027 "con un proyecto con la movilización suficiente como para que se produzca un cambio de gobierno en la ciudad de Madrid".

En esa línea, ha defendido seguir haciendo una "fiscalización de la nefasta gestión" del Gobierno de Almeida. "Consideramos que son políticas nefastas para la ciudadanía en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la limpieza, en el ámbito de los servicios públicos totalmente deteriorados por la privatización", ha indicado.

Maroto también ha pedido a los ciudadanos que "no se resignen" porque, a su juicio, "hay esperanza" y "el cambio es posible" en la ciudad de Madrid. "Si el señor Almeida ha decidido presentarse, todavía tenemos más razones para ganar en el año 2027 y que haya un cambio y un nuevo gobierno que trabaje por los madrileños y madrileñas", ha concluido.