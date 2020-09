Martínez-Sellés, candidato al Colegio de Médicos, ve prioritario mejorar la "inaceptable" situación en Atención Primaria

Lamenta que el actual presidente del ICOMEM "se ha dedicado a hacer política y no ha ejercicio el liderazgo durante la pandemia"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) Manuel Martínez-Sellés ha anunciado que fijará como prioridades resolver la "inaceptable" situación actual de los médicos de la Atención Primaria, una auditoría general de las cuentas del Colegio y dejar de cobrar la cuota a los médicos residentes si los profesionales le respaldan mayoritariamente en las elecciones del próximo 17 de septiembre.

En una rueda de prensa de presentación de su candidatura, Martínez-Sellés ha aludido "a la precaria situación que vive con la pandemia la Atención Primaria, el núcleo central de la Sanidad, con decenas de centros cerrados, multitudinarias consultas que atienden los médicos por teléfono y de forma presencial, acudiendo también a domicilios y a residencias de ancianos; una sobrecarga de trabajo que tienen que soportar entre quejas de pacientes y supliendo a compañeros enfermos".

"Desde el Colegio de Médicos no se han dado una pautas claras de qué hacer ante esta situación. Deberían pedir a la Administración más médicos y fijar unos requisitos mínimos como número máximos de pacientes por día, y que no hagan varias funciones a la vez. Es responsabilidad del Colegio defender a los médicos, un apoyo y aliento que es lo que más necesitan ahora, sobre todo en la Atención Primaria. Y como la actuación de la actual dirección no lo ha hecho, nosotros nos vamos a volcar en este aspecto cuando lleguemos", ha prometido.

El aspirante a la presidencia del ICOMEM también ha ofrecido el "100 por cien" de apoyo a las reivindicaciones de los médicos internos residentes (MIR). Por ello, ha indicado que eliminará sus cuotas colegiales porque reconoce que su "precaria" situación económica. Otra de sus medidas pasa por apoyar al colectivo de médicos jubilados, "que se han ganado una protección y atención prioritaria en la Sanidad que ahora no tienen".

El 'Equipo Sellés' se ha comprometido también, si gana los comicios, a realizar una auditoria integral de las cuentas del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid porque, "pese a lo prometido por el actual presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón, su Junta de Gobierno ha sido la menos transparente en la historia de la institución".

"Es fundamental que todas las contrataciones se realicen mediante concurso. Tiene que haber criterios muy claros para evitar la mala gestión realizada de los fondos de los colegiados. El tesorero de la Junta previa se fue diciendo que dejaba una determinada cantidad. A mí me gustaría saber si ese dinero sigue estando ahí o no. La gestión interna tiene que ser profesional y estos últimos años no lo ha sido", ha lamentado el candidato.

Así, con una "buena y transparente" gestión de los recursos del ICOMEM, ha prometido bajar "al mínimo" la cuota de los colegiados. "Actualmente, los más de 46.000 médicos colegiados madrileños pagan más de 300 euros al año y perciben una servicios casi nulos", recalca Martínez-Sellés, actual jefe de sección de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

"LOS MÉDICOS NOS HEMOS SENTIDO DESPROTEGIDOS"

El candidato opositor a Sánchez Chillón ha tenido un recuerdo de todos los médicos enfermos y fallecidos del Covid-19 durante esta crisis sanitaria y ha señalado que la gran mayoría de los profesionales sanitarios se han sentido "desprotegidos" estos meses a pesar de haber sido la vanguardia en la guerra contra el virus.

"Mientras, la actual dirección del Colegio se ha metido en batallas políticas apoyando las medidas del Gobierno central frente a las del autonómico, entre otros posicionamientos ideológicos y partidistas", ha criticado.

"La mayoría de los médicos creemos que en estos últimos cuatro años el Colegio se ha ido desviando de sus objetivos como institución, y de la profesión en general. Nosotros no tenemos vinculación política ni sindical alguna. Lo que queremos es defender, independientemente de su ámbito de actuación, la dignidad de los médicos y la defensa de los intereses de la profesión. Por eso nuestra candidatura está compuesta por profesionales de prestigio, que tienen un éxito laboral muy reconocido. Son bien conocidos por sus compañeros y están al pie del cañón", ha proseguido.

APOYO A LOS MÉDICOS EN LIBRE EJERCICIO

Manuel Martínez-Sellés ha estado acompañado por su candidata a la Vocalía de Médicos en Ejercicio Libre, María Esther Cordón Muro, consejera delegada de Blue Healthcare, quien ha destacado que la alternativa que presentan aúna capacidad de trabajo y compromiso con los médicos para poner a la institución colegial en el lugar que le corresponde y del que nunca debió alejarse.

"Esta pandemia que nos azota ha puesto de manifiesto las grandes carencias y las necesidades del Colegio, y ha puesto en evidencia la falta de defensa que hemos tenido los médicos. Esta situación se tiene que modificar. El Colegio ha de ser un escudo donde nos tenemos que vernos representados, defendidos, animados; que el médico pueda sentirse orgulloso y que se adelante a sus propias necesidades, que les ayuden y les defiendan. A nosotros nos importan los valores, la educación y la necesidad de hacer bien las cosas. Por eso necesitamos un cambio", ha apuntado.

La doctora Cordón ha defendido el papel de los médicos de libre ejercicio y de la Sanidad privada porque el objetivo principal es buscar la máxima calidad de la misma y la satisfacción de los pacientes, independientemente donde ejerza un profesional u otro.

"Las dinámicas se mezclan y lo que hay que hacer es apoyar una altísima calidad y una seguridad en el ejercicio de la Medicina y que el médico esté protegido. La sanidad pública y privada han de colaborar y ser complementarias para que puedan satisfacer las demandas de los ciudadanos, poniendo sus recursos encima de la mesa. Solo así el sistema será sostenible", ha asegurado.

En la rueda de prensa también ha participado el doctor Santiago Palacios, quien hace unos días retiró su candidatura a la presidencia del Colegio a favor de la de Martínez-Sellés porque sus ideas y filosofía médica son similares y porque es necesaria la unión evitar otra nefasta legislatura de Chillón.

"Lo que queremos es estar por y para los médicos de Madrid. Juntos estoy convencido de que vamos a poder cambiar todo lo malo que han hecho en los últimos años y seguir un criterios sanos y saludables en beneficio de todos los profesionales madrileños", ha recalcado.