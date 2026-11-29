Archivo - Un sobre electoral en una urna para las elecciones autonómicas. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 168.000 jóvenes madrileños residentes en España podrán votar por primera vez este domingo en unas elecciones generales para elegir a los 38 diputados del Congreso y cuatro senadores de la circunscripción de Madrid para la XVI Legislatura, según los datos de la Oficina del Censo Electoral (OCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, 168.875 jóvenes que residen en el territorio nacional podrán depositar por primera vez su voto en una urna en unas elecciones generales por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales, según los últimos datos de la Oficina del Censo Electoral (OCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos jóvenes representan el 3% del total de electores que podrán ejercer su derecho a voto en estos comicios, un total de 5.517.375 en la Comunidad de Madrid, de los cuales 5.036.558 tienen su residencia oficial en la región y los 480.817 restantes están inscritos en el extranjero.

Del total en la región, 2.662.431 son mujeres y 2.374.127 hombres. Los menores de 25 años (de 18 a 24 años) alcanzan la cifra de 466.884, mientras que hay 1.390.036 personas de 65 años o más que podrán cumplir con la cita con las urnas.