Más de 300 organizaciones de toda España respaldan la versión de los vecinos de Mbaye sobre su detención

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 307 organizaciones y asociaciones de toda España han firmado un comunicado en el que respaldan el relato de los vecinos del exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye sobre lo ocurrido el viernes de la semana pasada, cuando fue detenido a las puertas de su vivienda en un incidente que tachan de "racista".

Mbaye fue detenido a finales de la semana pasada junto a otras seis personas acusado de presuntos delitos de desobediencia grave y resistencia a la autoridad tras protagonizar un altercado con agentes de Policía Nacional que le pidieron identificarse tras descubrirle merodeando entre coches aparcados, según la versión policial.

Sin embargo, los vecinos salieron al paso para contradecir esta versión y afirmar que Mbaye fue detenido por agentes de la Policía Nacional "cuando estaba entrando en su casa" y alertaron del "acaso policial cotidiano" al que, dicen, se enfrentan las personas racializadas del barrio.

Los vecinos denunciaron una escalada "muy rápida" de "la dureza de la Policía" cuando Mbaye se negó a identificarse. En ese momento, habrían inmovilizado en el suelo al exdiputado "con fuerza desproporcionada", lo que motivó que varios vecinos de la zona bajaran a la calle para impedir el arresto.

Sin embargo, los vecinos aluden a una "cada vez más desproporcionada" respuesta policial que llegó a desembocar en un enfrentamiento. Los agentes tuvieron que solicitar refuerzos y finalmente detuvieron a siete personas a las que, según este testimonio, "tiraron al suelo" y pusieron "la rodilla en la cabeza".

Los vecinos del barrio de Mbaye aprovecharon también para denunciar que este incidente se trata de una nueva "identificación injusta por perfil racial", y ahondaron en que esta es "la segunda vez que paran a Serigne", africano de origen senegalés, en las inmediaciones de su casa en los últimos tiempos.

Entre los firmantes del comunicado se encuentra Amnistía Internacional, CEAR, Oxfam Intermón, organizaciones como Greenpeace o Ecologistas en Acción, así como sindicatos y asociaciones vecinales, encabezadas por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y colectivos estudiantiles.