Más de 400 agentes de la Guardia Civil vigilarán el paso de La Vuelta Ciclista a España por la Comunidad

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 agentes de la Guardia Civil vigilarán este fin de semana el paso de La Vuelta Ciclista a España por la Comunidad de Madrid, con una penúltima etapa de montaña entre Robledo de Chavela y el Puerto de Navacerrada y final el domingo con un recorrido entre Alalpardo y la capital.

Para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 agentes, 59 motocicletas, 28 vehículos todoterreno y de apoyo de un helicóptero.

En estas dos últimas etapas por carreteras de la región, la Guardia Civil establecerá un dispositivo especial integrado por más de 400 agentes. Esta 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España ha estado marcada por las protestas por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech y el "genocidio" en Gaza y en apoyo del pueblo palestino, que han dejado ya más de una veintena de detenidos.

La etapa del sábado discurrirá a lo largo de las provincias de Madrid, Ávila y Segovia, con llegada en la Bola del Mundo, en el Puerto de Navacerrada. Allí hay convocada una manifestación, en este caso de Ecologistas en Acción Sierras, en rechazo ante la decisión de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid de autorizar el ascenso al Alto de Guarramillas como final de esta vigésima etapa.

El domingo la Guardia Civil se encargará de la seguridad en el punto de salida de la última etapa desde Alalpardo. En este caso, hay convocada una manifestación propalestina a partir de las 14.40 horas en la calle de Alcalá, en su confluencia con la M-123.

Durante estas etapas los ciudadanos podrán conocer la labor de la Unidad de Movilidad y Seguridad de la Guardia Civil "Dámaso Guillén". Será el sábado, en el "Parque Vuelta", espacio establecido por la Organización, en la avenida de Madrid de Navacerrada y el domingo, en la plaza de la Lealtad de Alalpardo.