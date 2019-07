Más de 50 sirios, algunas embarazadas y niños, acampan desde hace 15 días en un parque frente a mezquita de la M-30

Actualizado 25/07/2019 17:13:09 CET

Ciudadanos de nacionalidad siria acampados frente a la mezquita de la M-30. - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -



Más de 50 personas de nacionalidad siria, entre ellas seis mujeres embarazadas y cerca de 30 niños pequeños, acampan desde hace más de dos semanas en el parque municipal Salvador Madariaga del distrito de Ciudad Lineal, frente a la mezquita de la M-30.

Se trata de refugiados sirios que proceden de Francia, aunque llevan más de seis años fuera de su país, y que ahora mismo se alojan en cerca de 20 tiendas de campaña, según ha explicado a Europa Press el líder del grupo, de nombre Mohammed.

Los vecinos han asegurado que esto es habitual en la zona y que aunque "no hacen nada", vienen por el Ramadán y se quedan una temporada. Sin embargo, han explicado que ahora es "cuando más hay".

Así, en los alrededores se puede comprobar cómo los implicados tienen pequeñas ollas con las que pueden cocinar y una fuente que utilizan para ello y también para lavarse. Aseguran que no han recibido ningún tipo de ayuda y que no tienen "nada", aunque los vecinos le suministran algunos alimentos y Samur Social y Policía Municipal se ha personado en el lugar.

"Nadie trae comida, nadie nos ayuda", han indicado, a lo que han añadido que están en España para conseguir arreglar sus papeles y porque es el primer país al que entraron en Europa.

"Samur no nos ofrece vivienda, es mentira. Nos dicen que esperemos, que aguantemos", han afirmado también. Concretamente el líder del grupo ha señalado que tras su salida de Siria por la guerra del país, ha estado en Argelia, Marruecos, España y Francia. En este último país, ha asegurado que sí ha recibido algún tipo de ayuda.

PREOCUPACIÓN DE LOS VECINOS

Por su parte, los vecinos se muestran preocupados por esta situación y piden a la Policía que haga algo para solucionarlo. "A mí me da pena y no entiendo cómo no tienen atención del Ayuntamiento", ha indicado un vecino. Sin embargo, algunos han alertado de que este parque siempre está "tomado por ellos" y se han quejado del ruido provocado durante el mes del Ramadán.

Asimismo, han explicado que por la noche se concentra una multitud de gente frente a la mezquita por el rezo y que comen en mitad de la calle, algo que creen que se debería de solucionar, así como la suciedad del recinto.

AYUNTAMIENTO ESTUDIA LA SITUACIÓN

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento han confirmado a Europa Press que están estudiando la situación y que solucionarán "pronto" el problema. No obstante, han explicado que se trata de refugiados sirios por lo que en principio la competencia es del Ministerio del Interior, si bien han asegurado que, si no hay respuesta por su parte, el Samur Social "no va a eludir su papel".

De este modo, han destacado que estas personas están en una situación administrativa "compleja" porque han pedido la condición de refugiados, pero están "trabajando en ello" porque hay niños y mujeres embarazadas.

También han explicado que los afectados no han pedido recurso de alojamiento, ya que "no todo el mundo lo solicita" y que no pueden concretar todavía cómo van actuar.

Si no obtienen respuesta del Ministerio, han asegurado que el Ayuntamiento "tomará cartas en el asunto" y probablemente buscará alojamiento para los niños, sus madres y las mujeres embarazadas, mientras que los padres podrán acceder, si lo desean, a la red de personas sin hogar.

Por ultimo, han afirmado que todavía no saben "qué harán ni cuándo" y que el Ministerio del Interior está "desbordado" con el tema de los refugiados.

Fuentes del Ministerio del Interior, por su parte, han asegurado a Europa Press que la única competencia que ellos tienen es en la tramitación de las solicitudes de asilo y refugio y que, una vez concedidas, sería el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el que se encargaría de suministrar los recursos necesarios.

En el Ayuntamiento, este asunto lo está llevando el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, dirigida en el gobierno de coalición por Ciudadanos (Cs) y presidida por el edil Pepe Aniorte.

Precisamente, hace dos años la actual vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se hizo eco de esta situación vivida entonces, cuando estaba en la oposición, y acudió al propio campamento, donde criticó la gestión del Gobierno municipal con este problema asegurando que esa era "la bienvenida de Ahora Madrid a los refugiados".

Entonces, el Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena, y con la colaboración del Ministerio del Interior, realojó a los refugiados y limpió la zona en la que estaban acampados.

La portavoz orgánica de Ahora Madrid, Marta Higueras, entonces responsable del área de servicios sociales, aseguraba ayer, a través de su cuenta de Twitter, que en 2017 la exalcaldesa Carmena resolvió la acampada similar "en cinco horas" mientras que Villacís fue a la mezquita a criticar la actuación municipal.

A este respecto, cuestionó que el propio Aniorte confirmara en un programa de televisión que conocía los hechos desde este fin de semana y se preguntó cuándo y cómo iban a resolver este problema.