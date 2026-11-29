Archivo - Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 5,5 millones de madrileños están inscritos en el censo electoral para los comicios al Congreso y al Senado del 29 de noviembre, incluyendo más de 480.000 personas que reside en el extranjero, según los datos actualizado de la Oficina del Censo Electoral (OCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en la región hay 5.517.375 electores en estos comicios generales, de los cuales 5.036.558 tienen su residencia oficial en la región --2.662.431 mujeres y 2.374.127 hombres--, mientras que los 480.817 restantes están inscritos en el extranjero.

En comparación con las elecciones de julio de 2023, en estos comicios podrá votar un total de 292.814 electores más, lo que supone un aumento del 5,6%. De ellos, hay 104.313 españoles más inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que podrán votar en el extranjero, un 27,7% más.

Entre ellos, 168.875 jóvenes podrán participar por primera vez en unas elecciones generales por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales.

El censo electoral se revisa permanentemente y el vigente para los comicios del 29 de noviembre es el existente a fecha de 1 de agosto, como establece la ley. Ha estado expuesto en los ayuntamientos para que los ciudadanos pudieran comprobar su inscripción y formular reclamaciones.

Todos los llamados a las urnas son de nacionalidad española ya que es un requisito imprescindible para ejercer el derecho al voto en comicios generales. Los extranjeros sólo pueden participar en municipales en las localidades donde residen.

Por provincias, que es la circunscripción para repartir escaños al Congreso, Madrid es la que aporta más electores, un peso poblacional que ha otorgado a la provincia un escaño más, hasta llegar a los 38, en detrimento de Cádiz, que ha perdido uno.

En cuanto al número de senadores por cada provincia, en aplicación del artículo 165 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, será de cuatro.

EL VOTO CERA

El voto de los españoles residentes en el extranjero cobra especial relevancia en estas elecciones por la polémica suscitada en torno a la aplicación de la conocida como 'ley de nietos', que ha facilitado el acceso a la nacionalidad española a descendientes de exiliados.

El Tribunal Supremo ha ordenado que se excluyera del CERA --el censo de los españoles en el exterior-- a quienes no contaran con una acreditación consular de que habían recibido la nacionalidad como descendientes de exiliados.

Asimismo, instruyó que llegado el caso, si una persona acudía al consulado a votar pero no estaba en el listado actualizado del CERA "los responsables consulares recibirán su documentación electoral pero no la introducirán en la urna, sino que la mantendrán aparte para su envío (...) a la Junta Electoral Provincial competente, junto con el resto de la documentación electoral pero debidamente diferenciada", dejando constancia de ello en el acta consular.

Por lo que se refiere al escrutinio, el Supremo fijó que las juntas electorales provinciales solo introducirán en las urnas el voto de quienes figuraban en el listado CERA, "debiendo guardar aparte, junto con el resto de su documentación electoral, los de quienes no lo estén, haciéndolo constar además en el acta de la sesión".

En estos comicios, el INE acredita 480.817 electores en la Comunidad que viven en el extranjero y que podrán votar en estos comicios, una vez revisadas reclamaciones y en cumplimiento de los autos del Tribunal Supremo. México y Estados Unidos concentran las mayores cifras de electores residentes en el extranjero, con 64.354 y 61.344 inscritos, respectivamente. A continuación se sitúan Reino Unido, con 37.347; Francia, con 29.082, y Argentina, con 28.926.