Más Madrid advierte de 4.500 vecinos menos en Centro con el Plan Reside y PP replica que las VUT vienen del plan de 2019

Archivo - Turistas con maletas, a 1 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha advertido que el distrito Centro ha perdido más de 4.500 residentes, algo que ha vinculado al Plan Reside diseñado por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, mientras que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha replicado que unas 8.182 viviendas de uso turístico (VUT) en la capital vienen del Plan Especial de Hospedaje aprobado en 2019 por el Gobierno de Manuela Carmena.

La proposición, defendida por la concejala de Más Madrid Lucía Lois, pedía tramitar la derogación del Plan Reside y fue finalmente rechazada con los votos en contra de PP y Vox.

Lois ha insistido en que el Plan Reside no protege la vivienda residencial, sino que facilita la conversión de edificios en alojamientos turísticos y ha asegurado que su grupo ya advirtió de que no se trataba de un "Plan Reside", sino de un "Plan Expulsa", porque supone "la expulsión de miles de vecinos y vecinas y comercios de barrio".

La concejala de Más Madrid ha sostenido además que la norma abre "la alfombra roja a la especulación" al permitir que grandes fortunas y fondos compren edificios enteros para convertirlos en apartahoteles. "En Madrid, si un fondo americano quiere sacarle un 15% de rentabilidad desahuciando, mediante el Ayuntamiento ya sabemos de qué lado estará: siempre de los fondos buitre, nunca del lado de los vecinos", ha lanzado.

En ese escenario, ha vinculado el Plan Reside con la pérdida de vecinos en distrito Centro, con "4.500 residentes menos en el último padrón" y con barrios como el de Sol en el que ya hay "dos turistas por cada residente". "Cada vez vemos más maletas y menos niños", ha resumido.

La concejala también ha cuestionado la eficacia del Ayuntamiento contra las viviendas turísticas ilegales. Así, ha reprochado al Gobierno municipal que prometiera ser "el azote" de esta actividad cuando, según ha sostenido, siguen funcionando 14.000 pisos turísticos ilegales en la ciudad. "Seguimos sin ningún tipo de control efectivo, ni inspección, ni sanciones, barra libre absoluta a esta actividad ilegal por su parte", ha denunciado.

De su lado, el PSOE ha apoyado la derogación del Plan Reside y ha puesto el foco en los vecinos afectados por operaciones inmobiliarias en distintos puntos de la capital y que, con este plan municipal, se "les está echando de sus casas". Según el edil socialista, antes del Plan Reside esos edificios "solamente podían ser viviendas" y ahora sus propietarios ven "más negociete" en los pisos turísticos.

Giraldo ha defendido que el PSOE ya advirtió desde el inicio de que el Plan Reside abría la puerta a la transformación masiva de edificios "hasta el 78% de la totalidad del centro histórico de Madrid". También ha cuestionado la gestión municipal contra la ilegalidad: "¿Cuántas tenemos hoy? ¿10.000, 11.000, 12.000? 13.000 ilegales. Y dice que en 2025 han conseguido cerrar 323. Brillante gestión".

MODELOS "ANTAGÓNICOS" EN VIVIENDA Y TURISMO

Desde el Gobierno municipal, Carabante ha avanzado el voto en contra del PP y ha defendido que los modelos de Más Madrid y del Gobierno de Almeida son "antagónicos" en vivienda, turismo y ciudad. "Afortunadamente los tenemos antagónicos", ha afirmado.

El delegado ha negado que los casos denunciados por la izquierda se produzcan al amparo del Plan Reside y ha atribuido su origen al Plan Especial de Hospedaje aprobado durante el mandato de Manuela Carmena. "Todas esas viviendas de uso turístico se hacen bajo el amparo del Plan de Hospedaje que aprobó la izquierda en el año 2019, que provocó que en cuatro años aparecieran 8.182 viviendas de uso turístico", ha sostenido.

Carabante ha respondido a las críticas de la izquierda sobre la falta de inspección. "La conclusión del archivo de la Fiscalía dice que el Ayuntamiento de Madrid ha actuado con diligencia en todo lo relativo a la inspección y disciplina urbanística en relación a la vivienda. Se han inspeccionado un número significativo de viviendas, se han desarrollado sucesivamente planes de inspección con particular atención a este problema y se han incrementado de manera notable los funcionarios encargados de estas tareas", ha enumerado.

VOX APOYA EL PLAN RESIDE

Junto a PP, Vox ha votado contra la derogación del Plan Reside. El concejal Ignacio Ansaldo ha defendido que los pisos turísticos son "necesarios" en una ciudad turística como Madrid, donde, según ha afirmado, "uno de cada tres turistas se aloja en un piso turístico".

Ansaldo ha sostenido que el Plan Reside "no fomenta la turistificación, sino que lo corrige y la ordena", porque prohíbe los pisos turísticos en edificios residenciales del centro histórico y los concentra en edificios exclusivos con acceso independiente. "No es el mejor plan del mundo, pero es mejor de lo que había y, sobre todo, da seguridad jurídica y atrae inversión", ha señalado.

El debate se ha visto interrumpido por las protestas de miembros del Sindicato de Inquilinas, que han sido finalmente expulsados de la tribuna de invitados por gritar y lanzar panfletos, mientras Carabante ha acusado a la izquierda de llevar público al Pleno para "condicionar" y "cohibir" el debate.

En su intervención final, Lois ha denunciado "censura contra la voz de las vecinas madrileñas" y ha insistido en que "su vivienda vale más vacía que habitada". La concejala ha defendido que Más Madrid seguirá apoyando a quienes "están resistiendo frente a la especulación inmobiliaria".

"Lo que ellos llaman reordenación de la actividad turística nosotros lo llamamos expulsión planificada y deliberada", ha afirmado Lois, que ha acusado al PP de ser "el mayor cómplice necesario" de que se esté "robando la ciudad" a los madrileños.