Más Madrid califica de "auténtico bluf" el plan municipal para concurrir a los fondos europeos

"Almeida nos habla de 3.900 millones, que es más del 5% del total que le corresponde a España", señala Pilar Sánchez

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Más Madrid en el Ayuntamiento, Pilar Sánchez, ha calificado de "auténtico bluf" y "brindis al sol" el plan municipal para concurrir a los fondos europeos, presentado este jueves por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

El Plan Municipal de Recuperación Transformación y Resiliencia, hoy presentado, consta de 105 proyectos y una inversión superior a los 3.900 millones de euros. Se presenta con la finalidad de posicionarse ante los fondos y la financiación que ofrece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para los próximos años.

"El plan es un auténtico bluf. El alcalde no ha presentado nada, no nos ha entregado ni un solo documento, ni una sola propuesta. Se ha limitado a enunciar unas líneas estratégicas y unos programas aislados que no son un proyecto de transformación de la ciudad en su conjunto de forma integral", ha enumerado la concejala de Más Madrid.

Sánchez además ha acusado a Almeida de ser "un alcalde que manipula esos datos según sus necesidades" y así ha recordado que "cuando se hizo el informe de valoración de daños de Filomena inicialmente los cuantificó en más de mil millones, para unos días después decir que eran 200".

"Hoy nos habla de 3.900 millones, es más del 5 por ciento del total que le corresponde a España. Esto suena a un brindis al sol", ha reprochado la edil.

Más Madrid garantiza su "lealtad institucional", solicitada por Almeida, pero apunta que para poder trabajar conjuntamente necesitan "que cuente ese proyecto y hoy no lo ha hecho". "Hoy ha sido un bluf que no sirve para nada, una perdida de tiempo y perder una oportunidad magnífica porque Madrid necesita una respuesta rápida para poder superar esta crisis. El alcalde no tiene ningún plan encima de la mesa", ha indicado Pilar Sánchez.