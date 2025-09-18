Más Madrid carga contra el Gobierno municipal por "abandonar" a familias afectadas por la explosión en Vallecas

Equipos de emergencias trabajan en la zona donde se ha producido la explosión, a 13 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La explosión ha tenido lugar en el bar-restaurante Mis tesoros, ubicado en la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas, sobre l - Gustavo Valiente - Europa Press

Desde el Consistorio insisten en que "siguen atendiendo" a las personas afectadas en el marco de la emergencia social

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Más Madrid ha cargado contra el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por "abandonar" a familias afectadas por la explosión del local del barrio de San Diego, en el distrito de Puentes de Vallecas.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Olga Martínez, próxima concejala de la formación que tomará posesión en el Pleno de Cibeles de este mes en sustitución de Félix López Rey, ha denunciado el "silencio" del Consistorio con los afectados de la explosión que "no han recibido ni una llamada".

"Es inconcebible y ensordecedor. Han abandonado por completo a las familias afectadas por la explosión del edificio en Vallecas. Ni una llamada por parte del concejal del distrito, Ángel Niño, ni de nadie del Gobierno municipal. Ni un cómo estáis, qué necesitáis o en qué podemos ayudar", ha lamentado un día después de reunirse con algunos de ellos.

En esta línea, Martínez ha alertado de que el Consistorio "intentó echar el pasado martes a las familias del hotel en el que Samur Social las había realojado a cuentagotas". Ante "las presiones y ruegos" de los afectados, "han conseguido quedarse hasta el próximo martes día 23".

"Después, nada, desamparo total por parte de Almeida y que se busquen la vida. Estas familias valen cero para el PP de Almeida. A día de hoy están con lo puesto, tal y como salieron tras la explosión, sin documentación, sin ropa y sin sus enseres personales. Tampoco están recibiendo información sobre el estado de sus viviendas, ni el Ayuntamiento les facilita transporte alguno", ha lamentado.

Asimismo, la próxima concejala de Más Madrid ha remarcado que algunos de ellos "no tienen documentación para que puedan acercarse a servicios sociales del distrito ni para realizar otras gestiones que ahora mismo son necesarias".

ACTUACIÓN DEL SAMUR SOCIAL

Por su parte, fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad han recalcado a Europa Press que "seguirán atendiendo" a las personas afectadas por la explosión en el marco de la emergencia social. Simultáneamente, los vecinos deben tramitar con los seguros las actuaciones que correspondan en cada caso.

Desde el sábado, Samur Social ha proporcionado alojamiento alternativo a estas personas y acude cada día al hotel para prestar atención social y detectar sus necesidades. Se les ha facilitado manutención, traslado a hospitales, medicación y tarjetas de transporte.

Además, Samur Social se ha coordinado con los servicios sociales de Puente de Vallecas para iniciar un proceso de intervención social con las personas afectadas. Las entrevistas con los afectados comenzaron este martes, con una valoración de la situación social y económica de las personas afectadas y se tramitarán, si procede, ayudas económicas para alojamiento u otras necesidades básicas.

También se pondrá a disposición de los afectados el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Ayuntamiento para ofrecer asesoramiento gratuito y se facilitará orientación e información en los trámites que deben llevar a cabo respecto a sus pólizas de seguro