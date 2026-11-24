Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, junto a una pancarta con lema 'Queremos dejar de atender lo urgente y empezar a atender lo importante' durante una concentración por la educación pública - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha celebrado este martes que el Consejo de Ministros apruebe la reducción de las ratios para Infantil y Bachillerato y lo ha contrapuesto con el "maltrato" de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.

Así lo ha trasladado la diputada regionalista María Pastor tras reunirse con docentes y educadoras infantiles en la sede de Más Madrid junto a la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el cabeza de lista por Madrid al Congreso del Frente Amplio, Emilio Delgado.

El Consejo de Ministros aprueba este martes este real decreto que incluye también un endurecimiento de los requisitos de los centros de Formación Profesional, así como una norma para que se pueda enseñar lenguas no oficiales como el asturiano o el aragonés.

Pastor ha afirmado que este martes es un "día de celebración" tras siete meses de huelga de las educadoras infantiles con "valentía, corazón e ilusión" trasladando a la sociedad "la necesidad de tener una etapa 0-3 digna".

"Sirve también para toda la comunidad educativa, para seguir luchando por esta educación pública madrileña que se maltrata cada día desde el PP", ha remarcado María Pastor.

Por su parte, Bergerot ha explicado que han puesto a disposición de los docentes en huelga los recursos de Más Madrid y ha explicado que los centros tienen deficiencias independientemente de la composición socioeconómica de los municipios.

"Lo que todas comparten es un plan sistemático de décadas del Partido Popular por atacar a la educación pública, por asfixiarla, para tener que empujar a las familias madrileñas a que solo les quede pagar para tener un derecho como es la educación", ha reprochado Bergerot.

Considera que se ha llegado a un punto en el que Zarzalejo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se "aprovechan de una profesión que es vocacional" y ha negado que la presión deba recaer en los trabajadores.

"Así que desde Más Madrid hemos pedido nuevamente la comparecencia de Zarzalejo en la Asamblea de Madrid para que dé la cara, para que dé explicaciones. Seguimos insistiendo a Ayuso, que Zarzalejo se tiene que sentar a negociar, tiene que dar la cara y si no lo hace, la única salida que le queda es la dimisión", ha zanjado.

LA REGIÓN CON MÁS SEGREGACIÓN ESCOLAR DE EUROPA

Por último, Delgado ha afirmado que el modelo del PP ha derivado en que Madrid sea "la región con más segregación escolar de Europa" y que impacta particularmente en algunos barrios y distritos de Madrid.

"La gente que depende más de la educación pública siente más los ataques a la educación pública. En Móstoles el número de familias que llevan a sus hijos e hijas a colegios públicos es un 83%, en Majadahonda no llega al 50%", ha cifrado.

Considera que desde la Comunidad se impulsa una política "para romper esta comunidad, para dividirla, para segregarla y para seguir profundizando las políticas de desigualdad que gustan al PP", "abriendo campo de negocio a la privada".