Más Madrid censura que Ayuso tache de "lista negra" el registro de objetores al aborto cuando tiene uno para eutanasia

Más Madrid ha censurado este viernes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tache de "lista negra" el registro de objetores del aborto mientras que tiene uno para la eutanasia.

Ha sido la portavoz de Sanidad de la formación en la Asamblea de Madrid, Marta Carmona, quien ha criticado que "obvie" que no sería el primer registro. "Lo tienen porque lo marca la ley y porque aunque no querían hacer eutanasias, la ley marca que tienen que hacerlas y tuvieron que hacerlo", ha insistido en un vídeo remitido a los medios de comunicación.

Ha adelantado que lo mismo pasará con el del aborto "que no va a quedar otra que hacerlo" y también "llevarlo a la Sanidad Pública" porque es en lo que está trabajando el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García.

Este jueves en el Pleno de la Asamblea, Ayuso afirmaba que el registro de objetores al aborto "pone en peligro" varios textos legales, entre ellos algunos artículos de la Constitución Española, y ha advertido de que en Madrid no se va a hacer "una lista negra de médicos". "No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", remataba.