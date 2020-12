Más Madrid critica un plan para Plaza Elíptica que trata de "ocultar" coches A cuando se debería rebajar el tráfico

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de Más Madrid Rita Maestre, Félix López-Rey y Esther Gómez han escenificado este jueves su rechazo al plan adelantado por el Gobierno municipal para Plaza Elíptica --actuar exclusivamente en viarios locales y sobre vehículos sin etiqueta ambiental, los A-- cuando "se trataría de rebajar el tráfico".

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha declarado a la prensa que el plan del Gobierno municipal "no tiene modelización, ni datos ni un estudio serio de cómo afectaría la contaminación en esta zona" dado que no es más que "un plan que consiste en apartar de aquí a los coches más contaminantes pero no para hacerlos desaparecer sino para que pasen por otras calles y por las casas de otros vecinos, por la Vía Lusitana y otras calles que rodean la Plaza Elíptica".

"No afrontan el problema real, que es el de los vehículos contaminantes, porque como gobierno no tienen ninguna propuesta en año y medio para reducir esa contaminación que no sea más coches, humos y apartar los problemas", ha reprochado la portavoz.

"TRANSFORMACIÓN RADICAL"

Más Madrid aboga por "una transformación radical de la zona, con buses de alta capacidad que desde Plaza Elíptica lleguen hasta Atocha en 12 minutos, con un carril bici segregado que permita llegar al centro en bici, con un bus-vao para que vecinos de otras zonas lleguen también en transporte público hasta el intercambiador de Plaza Elíptica y por la reducción de la capacidad de la zona para reducir humos y contaminación".

"Frente a modelo que trata de ocultar la contaminación, de apartarla, no de reducirla, sino que no quede constancia en los medidores de Plaza Elíptica, hay que hacer una transformación radical del espacio urbano", ha defendido Maestre.

El concejal de Usera en Más Madrid, Félix López-Rey, ha indicado que entre Usera y Carabanchel, el medio camino en el que se ubica la Plaza Elíptica, son "casi 400.000 vecinos que viven situaciones que la mayoría de la gente que vive en Madrid no querría tener".

"No en balde hay barrios donde la posibilidad de vida es de entre 7 y 10 años menos que si se nace en otros. No es recibo que tengamos que soportar las depuradoras que nadie quiere pero que la ciudad necesita, que los niños de estos distritos vayan al colegio bajo amianto y, para rematar, la contaminación, cuando todo el mundo sabe que miles de personas mueren por alta contaminación", ha enumerado el edil.

CAMBIO DE ESTACIONES

A lo que ha sumado que en este punto el gobierno de Ana Botella trató de "disimular la contaminación cambiando las estaciones de medición", a pesar de ser la glorieta de Elíptica el principal punto negro de contaminación atmosférica y de ruido.

"En Más Madrid no nos vamos a resignar a vivir esta situación. Los vecinos ya están hartos y habrá que tener una actitud beligerante si es necesario para que José Luis Martínez-Almeida el sea alcalde de todos, también de los vecinos del sur y del este", ha avanzado.

La portavoz de Movilidad de Más Madrid, Esther Gómez, ha asegurado que "las medidas de Gobierno no van a ser efectivas para bajar la contaminación mientras que no se actúe rebajando el tráfico que entra por esta zona a la ciudad, mientras que no se actúe en la A-42 y en Santa María de la Cabeza".

"El Ayuntamiento plantea actuar exclusivamente en viarios locales y sólo sobre vehículos sin etiqueta ambiental, los A, por lo que el índice de acepción a la zona será mínimo", ha advertido la concejala, que ha recordado que en 2017 "sólo el 18 por ciento del parque automovilístico era A, han pasado tres años y se han ido renovando. Frente a un Madrid Central que actúa en coches A, B y C, cuando la actuación del Gobierno se queda en los A".

También ha destacado que en la propuesta del Gobierno para Plaza Elíptica no habrá cámaras, únicamente dispositivos humanos, a diferencia de lo que ocurre en Madrid Central. "No va a ser posible un control exhaustivo si no se utilizan los mismos medios", ha advertido Esther Gómez.