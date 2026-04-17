Más Madrid critica que se vuelva a cortar la L6 por un desprendimiento en Carpetana y reprocha la falta de mantenimiento

Caída de un falso techo en Carpetana - MÁS MADRID

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado este viernes que se haya tenido que volver a cortar la Línea 6 de Metro de Madrid por un desprendimiento del techo de la estación de Carpetana y ha reprochado la falta de mantenimiento en la red.

"Es increíble que después de que en 2025 la línea estuviese cortada más de medio año, se estén cayendo los techos. Esto ya sucedió hace unas semanas y la situación es muy preocupante", ha planteado la diputada María Acín.

Así ha respondido a la interrupción durante unas cuatro horas de la L6 entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica "por seguridad". El corte se ha registrado desde primera hora de la mañana tras haber detectado un desprendimiento de una de las lamas de un falso techo en Carpetana durante una revisión nocturna de las instalaciones que Metro está realizando con motivo de las lluvias de las últimas semanas, han informado a Europa Press fuentes de la compañía metropolitana.

"Otra vez los usuarios han tenido que hacer una gincana para llegar a sus trabajos, para llegar a sus centros de estudios y no hay respuesta por parte de la Comunidad de Madrid", ha apostillado tras contraponer las labores insuficientes de mantenimiento con el "regalo de una nueva estación" al Real Madrid.