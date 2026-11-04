Más Madrid denuncia el "abandono" de un colegio de Vallecas tras dos robos en agosto y pide intervenir a la Comunidad

Más Madrid denuncia ante la Comunidad el "abandono" del CEIP Núñez de Arenas de Vallecas tras dos robos en agosto - MÁS MADRID

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid Ciudad ha denunciado el "abandono intolerable" del CEIP Núñez de Arenas, en el distrito de Puente de Vallecas, tras unos robos sufridos en el mes de agosto que ocasionaron importantes destrozos en sus instalaciones y cuyos daños, según la formación, todavía no han sido reparados completamente por el Ayuntamiento de Madrid.

Así lo ha trasladado la portavoz de Más Madrid en el Consistorio, Rita Maestre, cuyo grupo ha elaborado un escrito dirigido a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid para solicitar su intervención ante las deficiencias del centro. Además, ha presentado una moción de urgencia para su debate este miércoles en el Pleno de la Junta Municipal de Puente de Vallecas.

"200 millones de euros de dinero público para la Fórmula 1, mientras que en Vallecas, desde hace dos meses, hay un colegio sin ventanas y ni la Comunidad ni el Ayuntamiento de Madrid las reponen. Esa es la realidad de la educación pública en Madrid bajo el Partido Popular", ha criticado Maestre en declaraciones remitidas a los medios.

La portavoz ha denunciado que, casi tres meses después de los robos, los alumnos siguen dando clase en unas condiciones "impropias de una ciudad como Madrid", con "techos destrozados, sin calefacción, con aulas inutilizadas y con ventanas selladas con silicona por las propias familias en pleno mes de noviembre". "Todo lo que no sea un sarao o un palco VIP no le importa a Almeida, pero los niños de Vallecas no pueden seguir pagando su abandono", ha subrayado.

Según recoge el escrito elaborado por Más Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, durante los robos se sustrajeron tuberías de cobre de la calefacción, lavabos, grifería y material informático, además de producirse dos inundaciones que provocaron daños en techos y muros del edificio.

Aunque se han realizado algunas actuaciones, como la reposición de los lavabos, la formación asegura que todavía quedan ventanas y cerramientos sin reparar, el sistema de calefacción no se ha restablecido completamente y una sala permanece fuera de uso.

Ante esta situación, las propias familias han tenido que instalar provisionalmente paneles de metacrilato sujetos con silicona para proteger algunas aulas, una circunstancia que Más Madrid ha calificado de "vergonzosa" al considerar que estas tareas corresponden al Ayuntamiento.

"¿HABRÍA TARDADO 3 MESES EN REPARAR UN COLEGIO DE LA CALLE SERRANO?"

Maestre ha responsabilizado directamente al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, del estado de las instalaciones y ha recordado que el mantenimiento de los colegios públicos de titularidad municipal es competencia del Ayuntamiento de Madrid.

"Almeida tiene la competencia del mantenimiento de los colegios. No ha movido un dedo. ¿Habría tardado tres meses en reparar un colegio de la calle Serrano? Ni tres días. Porque para el PP los barrios del sur siguen siendo barrios de segunda", ha censurado.

La portavoz ha advertido además de que la situación afecta a la seguridad, la salud y el bienestar del alumnado, por lo que considera que también debe intervenir la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias de protección de la infancia.

"Vamos a denunciar esta situación ante la Dirección General de Infancia de la Comunidad de Madrid para que intervenga ante esta vulneración de derechos. Y esta misma tarde exigiremos en el Pleno de Puente de Vallecas que la Junta Municipal repare urgentemente todos los daños", ha explicado.

REVISIÓN DEL MODELO DE MANTENIMIENTO EXTERNALIZADO

En el escrito dirigido a la Administración autonómica, Más Madrid solicita una evaluación urgente de las condiciones del colegio, especialmente del estado de las ventanas, el funcionamiento de la calefacción, los daños por humedad y la seguridad de las instalaciones eléctricas afectadas por las inundaciones.

Asimismo, reclama que se recabe información del Ayuntamiento sobre las reparaciones realizadas, las actuaciones pendientes y los plazos previstos para completarlas, además de revisar las medidas de seguridad del centro para prevenir nuevos robos.

La formación también ha puesto el foco en el actual modelo externalizado de mantenimiento de los colegios públicos y ha cuestionado su eficacia ante las demoras en la reparación de los desperfectos.

En este sentido, Más Madrid recuerda que existe un contrato municipal de mantenimiento que establece obligaciones concretas, tiempos máximos de actuación y penalidades económicas por incumplimiento, por lo que considera que el Ayuntamiento debe supervisar su ejecución y exigir responsabilidades cuando corresponda. Además, ha expresado su preocupación por que el caso del CEIP Núñez de Arenas no sea un episodio aislado.

Por ello, la formación liderada por Rita Maestre reclama una revisión del modelo de gestión y exige que el compromiso de las familias con los colegios "no supla la responsabilidad del Ayuntamiento", al considerar "inaceptable" que sean los escolares, sus familias y el profesorado quienes sufran las consecuencias de una gestión municipal que tachan de insuficiente.