Más Madrid denuncia discriminación en tanatorios a gitanos y Comunidad replica que ellos excluyen "sistemáticamente"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, posa con el diputado del grupo en la Asamblea de Madrid Samuel Escudero - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha vivido este jueves un momento de tensión cuando en la sesión de control Más Madrid ha denunciado la discriminación en tanatorios al pueblo gitano y la Comunidad ha respondido acusando a la formación de blanquear a Bildu y de "discriminar a todo el que no piensa" como ellos.

Este choque ha tenido lugar en la sesión de control del Pleno a raíz de una intervención del diputado de Más Madrid Samuel Escudero en una pregunta sobre la igualdad de trato y la no discriminación por parte los empleados públicos, que ha vehiculado a través de experiencias del pueblo gitano del que es parte.

Así, ha pedido a los diputados ponerse en la piel de una persona que acaba de perder a un ser querido y que trata de lograr una plaza en un tanatorio pero que cada uno con los que se ponen en contacto dicen que no hay espacio disponible.

"Dos horas después de perder a su hijo dos horas después de arrastrar el alma por un pasillo y llega una frase de boca de los propios trabajadores que congela el alma que si hay salas disponibles pero que no nos la dan porque son gitanos. Esto lo viví yo", ha trasladado visiblemente emocionado y con la voz entrecortada.

Escudero ha afirmado que esta situación la viven "cientos de familias gitanas en los tanatorios de Madrid" en los que, además, ha afirmado que cuando sí les dan una sala siempre son "las no reformadas, las salas para gitanos".

"Yo les pregunto si acaso nuestro dolor vale menos si acaso nuestros muertos valen menos si acaso la lágrima de una madre gitana vale menos. Porque señorías en el momento en el que unas lágrimas de una familia por despedir a sus hijos molestan más según qué sitio no están fallando las instituciones estamos fallando como seres humanos", ha rematado.

Ante ello, Albert ha trasladado que siente "mucho que haya tenido esa situación" pero que su respuesta iba a la pregunta registrada sobre planes de no discriminación. Ha sacado pecho de los más de 60 cursos específicos sobre igualdad de trato y no discriminación.

"Lo que nosotros no vamos a hacer es convertir a la administración en una cadena de cursillos ideológicos", ha lanzado. Ha acusado a la izquierda de llenar la formación con carga "ideológica" con cuestiones como "ponerse gafas violetas o ejercicios para reescribir la Historia".

"Nuestra formación es una formación seria, útil, como les he dicho, centrada en las discriminaciones que existen de verdad, no en adoctrinar a los funcionarios. Porque además, su grupo no está en condiciones de hablar", ha proseguido.

La titular madrileña de Economía ha hecho referencia a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y su juicio --del que fue absuelta-- por presunta profanación de capilla de la Universidad Complutense de Madrid en 2011 durante una protesta.

"Discriminan sistemáticamente a todo el que no piensa como usted. Discriminan al que piensa que puede decidir una objeción de conciencia en un tema de aborto o eutanasia. Discriminan a las víctimas del terrorismo, igualándolos a los verdugos a los que blanquea Bildu. Y discriminan a las familias que quieren estudiar, por ejemplo, religión católica", ha proseguido Rocío Albert, quien cree que esa es su "igualdad de trato", "proteger al que piensa" como la izquierda y a quien no, "discriminarlo".

Al acabar la consejera su intervención se han levantado varios parlamentarios de la formación regionalista y se han marchado del hemiciclo expresando su desacuerdo contra el tono y las formas de Albert en la réplica.

Tras ello, ha pedido la palabra la diputada de Más Madrid María Acín apelando al artículo 114 del Reglamento de la Asamblea por una "falta de decoro y dignidad" contra Escudero. Acín ha espetado a Albert que debería haber tenido "más dignidad y humanidad" ante el testimonio personal de Samuel Escudero.