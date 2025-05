Más Madrid espera que Almeida lleve "soluciones" a la reunión con Aena y que no eche "la culpa de todo al Gobierno"

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha pedido este jueves al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que lleve "soluciones" a la reunión con Aena y que no eche "la culpa de todo al Gobierno".

"Eso es lo que esperamos, soluciones que no pasen por echarle la culpa de todo al gobierno de Pedro Sánchez, sino por asumir cada parte de su responsabilidad", ha expresado la portavoz, desde el Espacio Ecooo de la capital, a los medios de comunicación tras recordar que la formación había pedido al Consistorio "desde hace semanas" convocar a las administraciones implicadas.

Maestre ha insistido que la situación en Barajas es "responsabilidad directa" de Almeida con las personas que pernoctan en Barajas, "el 60% de ellas empadronadas en Madrid, por lo tanto vecinos".

La edil de Más Madrid ha recordado que ya hubo una problemática similar en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, donde "Generalitat, Estado y Ayuntamiento se han sentado a hablar y a buscar soluciones", una idea que ha expuesto en contraposición a su visión de como el Consistorio madrileño está actuando.

Los servicios sociales son, según ha apuntado la dirigente, "una competencia exclusiva" del Consistorio, aunque también ha incidido en las políticas de vivienda, "que son las que no están permitiendo que vecinos que trabajan en Madrid", el 40% del total de los sin techo según la formación, "tienen salario y no son capaces o no se pueden permitir pagar" un piso.

"Eso también es una responsabilidad del Ayuntamiento y de la comunidad que tienen las competencias exclusivas de vivienda en nuestra región", ha concluido.