Más Madrid llama a la movilización "puerta a puerta" para frenar los "proyectos reaccionarios" y "recuperar" la ciudad

Rita Maestre y Mónica García a su llegada al plenario municipal de Más Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Más Madrid y ministra de Sanidad del Gobierno de España, Mónica García, y la portavoz del partido en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, han asistido este sábado al plenario municipal de la formación bajo el lema 'Te están robando Madrid', donde han abogado por la movilización "puerta por puerta" para contrarrestar "movimientos reaccionarios" y "recuperar" la ciudad.

En declaraciones a los medios, Maestre ha denunciado que "un puñado de millonarios y especuladores" están "robando" Madrid, algo de lo que ha culpado al gobierno del alcalde José Luis Martínez-Almeida y que considera un motivo por el que se le debe "echar", según ha asegurado.

"Lo que vamos a hacer hoy aquí en este plenario municipal de Más Madrid es organizarnos, es armarnos, es movilizarnos, es concienciarnos. Hoy tenemos este plenario municipal para sentar las bases del trabajo estratégico del próximo año y medio en el que vamos a ponernos a trabajar calle a calle, barrio a barrio y esta vez también puerta a puerta", ha manifestado.

Por su parte, Mónica García ha expresado la voluntad de la formación por "iniciar un conversatorio" con la ciudadanía con el objetivo de reflexionar sobre cómo "recuperar" la ciudad para la gente "frente a un Madrid que expulsa a sus vecinos, frente que es prácticamente un parque temático para fondos buitre y para turistas y en el que es difícil arraigarse y en el que es difícil reconocerse".

Asimismo, ha recordado que Más Madrid representa casi el 20% de los votos de la región, algo que "da fuerza" al partido para "enfrentar a las peores políticas reaccionarias y a las peores políticas del Partido Popular y de la ultraderecha del país".

LLAMADA A 10.000 PUERTAS CONTRA LA ABSTENCIÓN

El plenario celebrado este sábado ha dado el pistoletazo de salida a la campaña del partido 'Otros hablan, aquí te escuchamos', "basada en la escucha activa" y que tiene como objetivo "la movilización en los barrios con mayor abstención", teniendo la llamada a 10.000 puertas de la ciudad por parte de militantes y voluntarios como línea principal de actuación.

"Vamos a tocar más de 10.000 puertas en lo que queda de año para llegar hasta el último rincón de esta ciudad, hasta el último problema de los vecinos de Madrid, para hablar de los problemas de la gente y para tratar de ponerles soluciones", ha afirmado Rita Maestre.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha explicado que la iniciativa ha tomado como ejemplo a "otras ciudades europeas o norteamericanas", como Nueva York, donde el actual alcalde, Zohran Mamdani, basó su campaña en el puerta a puerta, algo que para Maestre demuestra que esta práctica política "funciona", y ha augurado que será "un éxito".

En este sentido, ha reivindicado este tipo de campañas para contrarrestar proyectos "reaccionarios" que buscan "reducir el poder y la riqueza de las grandes mayorías y entregárselo a las pequeñas minorías" como el del presidente argentino, Javier Milei, cuyo Gobierno ha aprobado este viernes una reforma laboral que Maestre ha calificado como "la peor de los últimos 50 años".

"La política se hace en todas partes. Entonces, claro que salimos a la calle. No es la primera vez que pisamos el barrio, no es cuando llega la campaña electoral, sino que lo hemos estado haciendo todos los años anteriores, pero lo queremos llevar un paso más allá. Hemos estado estos años haciendo campaña, siempre calle a calle, barrio a barrio, y ahora lo llevamos un paso más allá, que es puerta a puerta", ha añadido.

Además, el proyecto también recoge la movilización "por comedores escolares universales", encuentros entre ciudadanos y representantes de la formación y la creación de una estructura de voluntariado, organizada digitalmente para "reforzar acciones en calle, puerta a puerta y activismo en redes".

"MÁS JÓVENES VOTAN A MÁS MADRID QUE A VOX"

Rita Maestre ha reivindicado el apoyo de las nuevas generaciones a su formación, asegurando que en las últimas citas electorales "ha habido más jóvenes que han votado a Más Madrid que a la extrema derecha". Frente a la percepción de una "ola de derechización" global, la portavoz municipal ha defendido que la realidad en la capital muestra un bloque juvenil alejado de los postulados de Vox.

Para Maestre, la clave para conectar con este sector reside en abordar sus "preocupaciones reales", señalando directamente la crisis de la vivienda, la precariedad laboral y la infrafinanciación de las universidades públicas por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, ha destacado la emergencia climática como un eje central para los jóvenes madrileños, reafirmando el compromiso de su partido por ofrecer soluciones concretas ante la falta de expectativas y el futuro del planeta.