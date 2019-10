Más Madrid se muestra abierto a una moción de censura en Móstoles si garantiza luego un gobierno progresista

Publicado 09/10/2019 14:16:13 CET

MÓSTOLES, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid Ganar Móstoles se ha mostrado abierto a una moción de censura siempre que esté apoyada por "todos los partidos de la Corporación, sin excepción," y que garantice luego un "Gobierno progresista liderado por el PSOE como fuerza mayoritaria".

"Hablamos de decencia, de emergencia de regeneración, de dignificar a la institución más importante de nuestra ciudad, no de colores políticos", ha recalcado el líder de MMGM, Gabriel Ortega para insistir en que están dispuesto a apoyar "cualquier iniciativa en ese sentido, siempre que se respete lo ya dicho".

No obstante, ha recalcado que habría que proponer a un nuevo candidato del PSOE, que es quien ganó las elecciones, para que liderase el nuevo Ejecutivo.

Las declaraciones de Ortega llegan tras la rueda de prensa ofrecida hoy por el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, en la que ha admitido que para desbancar a la alcaldesa Noelia Posse del Ayuntamiento de Móstoles se tendría que dar una "moción de censura", aunque no cree que se llegue a este supuesto.

Franco ha expuesto que una vez que la alcaldesa no quiere dimitir, al ampararse en que no ha cometido ningún delito, algo que "es cierto", decidieron dar el paso orgánico para que sea Ferraz quien decida si la suspende o no cautelarmente.

"Veremos lo que ocurre, puede quedar en una simple suspensión o llevado al último extremo daría lugar a la expulsión del partido. Ella se ha ganado el derecho de pertenecer a la corporación de Móstoles, pero la situación parece indicar que tendrá que dar un paso al lado y que otro compañero asuma su lugar. Es lo más razonable", ha lanzado.

En este punto, ha detallado que antes de llegar a este extremo pidió en privado a la regidora que dimitiera porque como secretario general era lo que le pedía su comportamiento "ético" y lo que le habían solicitado la "inmensa mayoría de los militantes".

Así las cosas, desde Ciudadanos ya han adelantado que impulsarán una moción de censura contra el Gobierno de Móstoles, liderado por la socialista Noelia Posse. El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha asegurado que comenzarán la ronda de para acabar con esta "situación insostenible" tras los polémicos nombramientos de la actual alcaldesa.