Más Madrid presenta una queja contra Ossorio por "censurar" a sus diputadas amparándose en un acuerdo de la Coprepa

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha presentado una queja a la Mesa de la Asamblea contra su presidente, Enrique Ossorio, por "censurar" a las diputadas de la formación amparándose en un acuerdo de la Conferencia de presidentes y presidentas de parlamentos autonómicos (Coprepa), que también preside él.

Así lo ha anunciado su portavoz, Manuela Bergerot, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara en este primer psleno de 2025. Las tensiones comenzaban tras una intervención del diputado de Más Madrid Emilio Delgado en la que afeaba que la Mesa de la Cámara no aprobara peticiones de comparecencias de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Citaba entonces un acuerdo en la reunión que mantuvo la Coprepa la pasada semana, donde se fijó que "no se puede hablar de la labor de las mesas en los plenos". "A partir de ahora y de acuerdo con ese acuerdo unánime de los presidentes de parlamentos, aquí no se pueden hacer referencia a los miembros de la Mesa", ha proclamado.

Ante las quejas a viva voz de las bancadas de la izquierda, especialmente de Más Madrid, Ossorio les ha instado a callarse, le ha recomendado que "no se pongan tan nerviosos" y ha reivindicado la "muy acertada" decisión de la confederación de presidentes que él mismo preside.

El presidente ha apelado a este acuerdo también cuando ha tomado la palabra la diputada de Más Madrid Beatriz Borrás, quien ha aludido al presidente de la Asamblea cuando ha hablado sobre la Formación Profesional. En este momento la bancada de Más Madrid con su portavoz adjunta, María Pastor, ha reprochado su actitud al presidente.

"Preséntese a las pruebas del coro del Teatro Real, que ustedes tienen buenas voces (...) Váyanse al coro del Real, de verdad, que para las óperas de Wagner ustedes valen mucho, de verdad. Se están perdiendo unas voces en la lírica de interés", les ha espetado, ante lo que Pastor le ha exigido que diga el artículo del Reglamento de la Cámara en el que ha basado su labor el presidente. Ossorio ha defendido que él tiene la capacidad de "llamar a la cuestión cuando se tratan temas distintos del que se trate".

Posteriormente, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha agradecido a Ossorio su "templaza", su "paciencia" y su "educación" porque su presencia "dignifica" la Cámara. "Y hace falta", ha rematado ante las quejas de Más Madrid y el aplauso del PP.

BERGEROT VE NULO ESTE ACUERDO

En los pasillos, Bergerot ha afeado al presidente su actuación sosteniendo que no es aplicable este acuerdo para regular la actividad en el Pleno. "Es como si hago un acuerdo con mis amigas en un café y les digo a mi comunidad de vecinos que ese acuerdo va a regular nuestra convivencia", ha planteado.

Preguntada por si planteará sumar al resto de partidos de la oposición a esta queja (Vox y PSOE), ha indicado que lo trasladará para evitar que Ossorio trate de censurar con "acuerdos extraparlamentarios", pero ha incidido en que el presidente se ha fijado en las diputadas de Más Madrid.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el partido incide en que este acuerdo que cita Ossorio "no tiene carácter oficial" al no estar publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ni es vinculante al no estar "traspuesto al Reglamento" de la Cámara.

"El hecho de mencionar la implicación directa de miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid en sus labores, presentes y pasadas, de gobierno municipales y regional no queda prohibido ni recogida en el Reglamento de la Asamblea de Madrid como materia de sanción ni llamada al orden", expone. Más Madrid habitualmente carga contra la vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, en sus intervenciones.

VOX CRITICA A MÁS MADRID

Frente a ello, al portavoz de Vox en el Parlamento regional, Isabel Pérez Moñino, ha ironizado con que ella pondrá una queja "contra los diputados de Más Madrid" que están "constantemente faltando al respeto, al decoro de la Cámara y faltando al respeto tanto al resto de grupos parlamentarios como a los madrileños que les han votado".

"Yo no creo que los ciudadanos madrileños que han votado a más Madrid quieran que estén aquí sus diputados peleándose por cuestiones totalmente banales", ha lanzado.