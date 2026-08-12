Más Madrid se presentará como acusación popular en la causa judicial del ático de Chamberí

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid se presentará como acusación popular en la causa judicial que investiga la compra de un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha señalado el diputado de la formación Hugo Martínez Abarca en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press. El juzgado de instrucción número 8 de Madrid se encuentra investigando cinco denuncias presentadas contra la compra del ático en Chamberí desde que recibiera el pasado viernes cuatro denuncias --una de ellas del PSOE-- que se sumaron a la del partido Iustitia Europa.

Es sobre esta última sobre la que Martínez Abarca ha afirmado que si la jueza la admite a trámite la formación regionalista se presentará. "Aportaremos toda la documentación que pensábamos registrar en nuestra futura denuncia", ha explicado.

La formación regionalista había anunciado hace unas semanas que presentaría una denuncia por la vía penal para la que siguen esperando que el Ejecutivo regional entregue la información sobre esta compra de Planifica Madrid.

En el caso de que no se admitiera a trámite la de Iustitia Europa, Más Madrid presentaría esta denuncia que requiere "rigo y documentación" que están "armando" desde el partido.