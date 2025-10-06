Más Madrid propone prohibir por ley dar información sanitaria no avalada por la ciencia tras la polémica sobre el aborto

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, posa para Europa Press, en la Asamblea de Madrid. - Carlos Luján - Europa Press

Una Proposición de Ley en la Asamblea busca bloquear el intento de informar sobre el "síndrome post aborto" que defiende Vox

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha propuesto prohibir por ley que se de información sanitaria que no esté avalada por la ciencia tras la polémica surgida por la iniciativa aprobada por PP y Vox en el Ayuntamiento de la capital sobre el "síndrome post aborto".

La formación ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, contra la "desinformación sanitaria institucional" para que ninguna administración pública de la Comunidad de Madrid, "incluidos ayuntamientos", pueda" difundir, por cualquier medio, información sanitaria que no esté avalada por evidencia científica suficiente, reconocida en los protocolos y guías de práctica clínica de organismos oficiales o en la literatura científica de referencia y consenso internacional".

Reclama la formación regionalista que para garantizar que no suceda, la autoridad sanitaria "establecerá los procedimientos de control y supervisión y, en su caso, régimen sancionador".

Responde así Más Madrid a la polémica surgida por la iniciativa de Vox aprobada por el PP en la que se hablaba de este "síndrome post aborto" y que la concejala de Vox Carla Toscano vinculó con "alcoholismo" o con tasas de suicidio "siete veces mayores" a las del resto de mujeres.

Aunque inicialmente el PP del Ayuntamiento de Madrid apoyase la iniciativa, este jueves el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, reconocía que no era una "categoría científica" e insistía este viernes en que no se obligará a las mujeres a recibir información sobre el aborto.

El tema escalaba y llegaba a la esfera nacional. El Gobierno de España anunciaba que estudiaba medidas legales contra esta propuesta y el presidente, Pedro Sánchez, aprovechaba la coyuntura para proponer blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución Española --propuesta hecha hace año y medio por Sumar--, algo para lo que el PP ha negado su apoyo, imprescindible para que saliera adelante.

MÓNICA GARCÍA MUEVE FICHA

La líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, cargaba esta semana contra una "derecha y ultraderecha indistinguibles" que intentan "atacar el derecho de las mujeres para decidir sobre su vida, su maternidad y su propio cuerpo".

El Ministerio solicitaba este viernes formalmente a Almeida que explicase cómo pretende informar a las mujeres que decidan abortar sobre el 'síndrome post aborto', concretamente quiere saber cómo garantiza que esa información sea científica, "y no un burdo intento del PP y Vox para coartar la libertad de las mujeres y coaccionarlas a la hora de ejercer sus derechos".

En una carta firmada por la ministra de Sanidad, Mónica García, con fecha de este viernes, 3 de octubre, se le recuerda que "el denominado 'síndrome post aborto' no existe como entidad clínica reconocida ni cuenta con evidencia científica". En consecuencia, advierten a Martínez-Almeida de que cualquier mensaje institucional que haga referencia vulnera la obligación de ofrecer a las pacientes información objetiva e "induce a la desinformación y contribuye a la estigmatización".