Más Madrid y PSOE paran el Pleno de Cibeles con carteles de Maricarmen y un minuto de silencio autoconvocado

Varias personas dejan velas y mensajes en la vivienda de Maricarmen, a 7 de octubre de 2026, en Madrid (España). Maricamen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda que ha derivado en la acampada de la Puerta del Sol tras ser desahuciada - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ediles de Más Madrid y PSOE, en pie, han parado el Pleno extraordinario de Cibeles con carteles de Maricarmen en la mano y un minuto de silencio autoconvocado ante la ausencia de iniciativa formal por parte de la Presidencia de este órgano.

En la sesión dedicada a la aprobación de dos planes urbanísticos, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha tomado la palabra para explicar que la izquierda iba a emplear su tiempo de intervención para secundar un minuto de silencio por Maricarmen.

Sus primeras palabras han sido para espetar a la bancada del PP que se "avergüenza" de esos concejales porque "hoy toda España y todo Madrid está llorando a Maricarmen y ustedes tienen aquí las caras largas y se niegan a hacer un minuto de silencio".

"Maricarmen pudo haber tenido otro final, en su casa, con sus recuerdos, con la tranquilidad y el cariño que merecía. Sin embargo ha muerto fuera de su hogar, despojada de su vida cotidiana cotidiana y convirtiéndose en un símbolo que nunca quiso ser. Madrid le debe un homenaje también un compromiso de que nadie más tenga que vivir lo que ya vivió", se ha dirigido el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Maroto tiene claro que Almeida "tiene la responsabilidad de que no haya más Maricarmen en esta ciudad y, si de verdad lamenta su muerte", de la que está segura, "haga todo lo posible para proteger a las familias que pueden perder sus casas porque los fondos buitres las quieren echar porque ya no son rentables".

"HAY MUCHAS FORMAS DE MORIR Y MUCHAS DE MATAR"

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, citando a Bertolt Brech con su "hay muchas formas de morir y muchas formas de matar", para señalar a Almeida "por no hacer nada cuando podía haber hecho".

"¿Les costaba mucho participar del minuto de silencio, les costaba mucho participar del estado de ánimo de la sociedad madrileña y española y ponerse de pie durante un minuto en respeto y en recuerdo de una mujer que fue desahuciada por dos buitres?", ha preguntado al primer edil.

También le ha preguntado si "les costaba mucho ponerse del lado de la gente de Madrid porque siguen estando del lado de los buitres": "¿Ha hablado ya con Urbagestión? Le llamaron para mediar en el caso de Maricarmen, tiene guardado el teléfono. ¿Qué tal están? ¿Están contentos? ¿Han conseguido lo que querían? Tienen una casa sin bicho, el lenguaje inmobiliario, una casa sin persona, un piso a especular. Los buitres ya tienen lo que querían, un piso vacío, sin persona para especular. Se han tenido que pasar por encima de una mujer de 87 años".

"Yo hoy aquí voy a señalar a los cómplices y a las personas que han participado de uno de los episodios más crueles de la historia reciente en nuestro país. Señalo a sus amigos, a Ricardo Alonso y a Fernando Alonso, a dos personas que no serán un fondo buitre, pero desde luego son seres humanos buitres, codiciosos, avariciosos porque 234 inmuebles no les parecía suficiente, querían más, aunque supusiera pasar por encima de la vida de una mujer de 87 años. Mil veces cambiarán el nombre de su empresa, mil veces les encontraremos", ha advertido.

Maestre ha señalado "al Gobierno municipal, al delegado de Vivienda, a la concejala de distrito del gobierno de Almeida, a todos los que pudieron hacer algo antes del desahucio, antes cuando importaba". "¿En qué pensaban ustedes cuando el día 9 de junio votaron que no a mediar para buscar una solución para Maricarmen? ¿El 14 de julio volvieron a votar que no para buscar una solución para Maricarmen?", ha cuestionado.

"Y señalo al alcalde, que no hizo nada cuando podía hacerlo", ha lanzado. "Yo no querría estar en su lugar, no querría estar en su lugar sabiendo que hoy Maricarmen podría estar tranquila en su casa o podría haber muerto tranquila en su casa sin haber salido en camilla de su casa de los últimos 50 años si hubiera actuado antes. Usted no hizo nada cuando Maricarmen lo pidió. Usted solo actuó cuando los buitres que se querían forrar con su vida y con su casa necesitaron lavar su imagen. Usted trabajó para los buitres. Y, señor Almeida, le va a perseguir toda la vida. Toda la vida le va a pesar en la conciencia", ha vaticinado.