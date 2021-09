Más Madrid y PSOE presentan 112 enmiendas, a unir a las 30 de Recupera si el juez levantara la suspensión del mixto

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han presentado 112 enmiendas parciales a la ordenanza de Movilidad Sostenible presentada por PP y Cs (53 los primeros más una enmienda a la totalidad, 59 los segundos), a las que habría que unir la treintena de alegaciones firmadas por los cuatro ediles de Recupera Madrid si el juez levantara la suspensión cautelar del grupo mixto, decisión que se conocerá en las próximas horas.

Este viernes ha expirado el plazo para que los grupos municipales presentaran enmiendas al texto presentado por el Gobierno municipal, aprobado en una Junta de Gobierno celebrada el pasado mes de agosto. Vox, el grupo liderado por Javier Ortega Smith, no ha presentado enmienda alguna ya que, como trasladaron fuentes de la formación a Europa Press, no buscan modificar la zona de bajas emisiones de Madrid Central sino eliminarla.

El juez del juzgado contencioso-administrativo número 30 de Madrid tiene que fallar en las próximas horas sobre el mantenimiento o no de la suspensión cautelar del grupo mixto, lo que supondrá que la situación se le complique más o menos al gobierno que dirige José Luis Martínez-Almeida.

Fuentes de Recupera Madrid han trasladado a Europa Press que, si se levantara la cautelarísima solicitada por Más Madrid, mediante una fórmula llamada 'ad cautelam', pasarían a ser grupo mixto desde el pasado 5 de abril.

RECUPERA MADRID ADVIERTEN QUE SU VOTO "NO ES UN CHEQUE EN BLANCO"

Eso supondría un cierto balón de oxígeno para Almeida dado que los cuatro concejales escindidos de Más Madrid han anunciado su intención de apoyar la ordenanza aunque, como advertía esta semana la concejala Marta Higueras, "no es un cheque en blanco".

Y esa es otra de las claves para entender lo que puede pasar en estos diez primeros días de septiembre, cuando se celebraría el Pleno para aprobar la ordenanza, un exiguo plazo temporal que viene marcado por la sentencia judicial que fijaba el 15 de septiembre como tope. Ese día sería el final de la zona de bajas emisiones de Madrid Central si no hay una ordenanza que sustente los artículos anulados a raíz del recurso presentado por el PP cuando Almeida estaba en la oposición en la legislatura pasada.

VOTACIÓN NOMINAL

El concejal de Recupera Madrid José Manuel Calvo pedía a su vez al grupo liderado por Rita Maestre que, en el caso de quedar suspendido el mixto, dado que no podrían presentar enmiendas, que no se les "amordace" y puedan votar nominalmente, no por grupos.

Calvo replicaba que el grupo municipal Más Madrid ya les 'impidió' votar nominalmente en la concesión de la medalla de honor de la ciudad a la exalcaldesa Ana Botella. El resultado fue que Botella fue homenajeada porque Más Madrid les "amordazó", afirmaba.

Almeida se unía al discurso de Recupera Madrid declarando que espera que la portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita Maestre, "no llegue al extremo de negar el voto" a los concejales de Recupera Madrid.

Las dudas ante la decisión de Más Madrid parten del Reglamento del Pleno, consultado por Europa Press. En su artículo 71 se explicita que la votación nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal, "que deberá ser aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria".

SÍ A 13 DE LAS 59 ENMIENDAS SOCIALISTAS

El Grupo Municipal Socialista se ha reunido este viernes con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. El portavoz socialista del área, Ignacio Benito, ha detallado que de las 59 enmiendas presentadas les han dado el 'sí' a 13, "ninguna de las más importantes".

El Grupo Municipal Socialista se marca como línea roja de la ordenanza de Movilidad "mantener Madrid Central como zona de bajas emisiones" y que permanezcan los criterios de acceso "para evitar que unos 15.000 vehículos más entren al centro durante un tramo horario más amplio que el actual y durante más años".

Con el objetivo de cambiar la actual "ley del más fuerte" por una en la que prime "la protección de los más vulnerables, esto es, peatones y ciclistas", las enmiendas del PSOE proponen, entre otras medidas, una distancia de seguridad de al menos 6 metros cuando un vehículo motorizado circule detrás de una bicicleta, en vez del mínimo de 5 metros que plantea el texto presentado por el Gobierno. También prevé que los ciclistas mantengan respecto a los peatones una distancia de seguridad no inferior a 1,5 metros cuando compartan espacio.

MÁS MADRID QUIERE ADELANTAR A 2023 LA PROHIBICIÓN A LOS CONTAMINANTES

El lunes Carabante se reunirá con Más Madrid. Sus 53 enmiendas parciales incluyen adelantar de 2025 a 2023 la prohibición de entrada a los vehículos más contaminantes, la ampliación de Madrid Central y la creación de zonas de bajas emisiones en todos los distritos, con procesos participativos.

Reclaman el mantenimiento de Madrid Central evitando la "regresión" que plantea el texto del gobierno al abrir la puerta a "50.000 coches más ya que otorga a cada comerciante hasta tres permisos, es decir, un 40% de los vehículos permitidos".

Otra enmienda de Más Madrid comprende la creación de la zona de bajas emisiones en Plaza Elíptica pero con una superficie de 210 hectáreas, y no 60, centrada especialmente en la A-42, entre la M-30 y la M-40, de tal forma que se eviten rodeos por la zona y se promueva de forma eficaz el trasvase modal. La medida estaría acompañada de la implantación de un autobús exprés de alta capacidad y de la reforma de la calle de Santa María de la Cabeza.

En sus enmiendas incorporan el aparcamiento en las aceras de las bicicletas particulares por su menor tamaño, siempre que se respete la banda libre de paso sea de al menos dos metros, y condiciones de circulación muy extendidas en las ciudades con mayor tradición ciclista, por ejemplo, la circulación a contramano en las calles más tranquilas o la posibilidad de rebasar un semáforo en rojo para girar a la derecha, siempre que las condiciones del tráfico lo permitan y esté señalizado.