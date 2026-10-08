Más Madrid y PSOE secundan un minuto de silencio por Maricarmen ante falta de un homenaje institucional en Ayuntamiento

Minuto de silencio convocado por Más Madrid a las puertas de Cibeles en recuerdo de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su casa de Retiro y que ha fallecido este miércoles - EUROPA PRESS

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han secundado un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, la octogenania desahuciada de la vivienda en la que residía desde hace 71 años, ante la falta de un homenaje institucional de este tipo al inicio del Pleno extraordinario celebrado este jueves en Cibeles.

El Gobierno del PP no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de la anciana aunque desde la izquierda han trasladado que 'los populares' les comunicaron, además del respeto por Maricarmen, que no habría minuto de silencio de manera formal en el Pleno por la "total instrumentalización" que les acusa de hacer con este caso.

Su desahucio derivó en la acampada de la Puerta del Sol. La anciana estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre. Ese día fue sacada en camilla de su casa, ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda y en la que había vivido 71 años, tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos. Fue trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

Pese a su ingreso, Maricarmen siguió publicando vídeos en los que, desde la cama del hospital, llamaba a seguir luchando para conseguir mejoras en materia de vivienda. Una lucha recogida por el Sindicato de Inquilinas con una primera manifestación al día siguiente frente al ático de Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid y, la más importante, el sábado día 26 que, tras recorrer las calles de la capital, llevó a una acampada en la Puerta del Sol para reclamar el 'decreto Maricarmen'.

Semanas después, esa acampada sigue instalada en la céntrica plaza madrileña, sin fecha para levantar las tiendas, pese a hacerse realidad una de sus principales reivindicaciones, la convocatoria de una huelga general en el país, prevista para el día 11 de noviembre.

Además, el rechazo en el Congreso a convalidar los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno llevó al anuncio del adelanto electoral al 29 de noviembre. Una vez disueltas las Cortes, será la Diputación Permanente la que decida si los convalida o los deroga.

El espíritu y las reivindicaciones de esta acampada se ha ido extendiendo a otras ciudades de España con manifestaciones multitudinarias y acampadas en plazas que han situado la vivienda en el centro del debate público. "El coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto", ha lamentado el Sindicato de Inquilinas.

IBA A VOLVER A SU CASA

La representación legal de Maricamen logró finalmente un acuerdo con Urbagestión, propietaria del inmueble, para poder regresar a su casa, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid). Contemplaba un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos.

Pese a ello, el acuerdo llegó demasiado tarde y Maricarmen no ha podido regresar a su casa, una situación "absolutamente evitable tras un proceso torturante", en palabras del Sindicato de Inquilinas. "Tras su partida nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: 'luchad, seguid luchando por lo que es vuestro", ha indicado el Sindicato en un comunicado.

CUARTO INTENTO DE DESAHUCIO

Maricarmen fue desahuciada de la vivienda en la que residía desde 1956. El contrato de renta antigua había sido firmado originalmente por su padre y posteriormente se subrogó en ella.

Urbagestión adquirió el inmueble en 2018 y acudió a los tribunales al considerar extinguido el arrendamiento. Aunque una sentencia inicial dio la razón a Maricarmen, la Audiencia Provincial falló posteriormente a favor de la propiedad y el Tribunal Supremo inadmitió en diciembre de 2023 el recurso presentado por su defensa.

El lanzamiento se ejecutó en el cuarto intento, después de que cientos de personas pasaran la noche frente al edificio para tratar de impedirlo. Maricarmen, de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50%, fue evacuada en camilla por sanitarios del Samur y trasladada al Hospital Gregorio Marañón.

El desahucio provocó una marcha el sábado desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados bajo el lema 'Ni una Maricarmen más', tras la que comenzó la acampada en el conocido como 'kilómetro cero'.