MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Más Madrid rechaza una ordenanza de movilidad "antigua" y que "va contra el criterio de sectores como el del taxi" en la capital.

Así lo ha resumido la portavoz, Rita Maestre, tras reunirse este lunes con la Federación Profesional del Taxi y la asociación Élite Taxi Madrid. Tras destacar que se trata un sector económico fundamental para la ciudad, la edil ha incidido en que son "16.000 personas, familias y licencias que se ven muy negativamente afectadas por las decisiones del gobierno en la ciudad y en la Comunidad en los últimos años".

"Debería ser una herramienta para mejorar la movilidad sostenible, para la modernización de la ciudad y para mejorar la calidad del aire pero para (el alcalde, José Luis Martínez) Almeida parece más bien un obstáculo con el que les complica la vida".

Maestre ha insistido en que es una "mala ordenanza, es un retroceso que va contra el criterio de muchos sectores y contra el consenso de lo que ocurre en el resto de ciudades al permitir más humos y contaminación".

"No mejora el transporte público, no lo pone en el centro, no avanza en el transporte de bicicletas y en la movilidad peatonal. Es una ordenanza antigua, con problemas del siglo XXI a los que propone soluciones de los años 80", ha afirmado la portavoz de Más Madrid que se ha comprometido a que su grupo "seguirá peleando para avanzar, no para retroceder".

La concejala Esther Gómez ha puesto el foco en la entrada diaria de unos 50.000 vehículos más a la zona de bajas emisiones, algo que "va a perjudicar a la salud de los madrileños y madrileñas y a los servicios que se prestan en esa zona".

También ha destacado que el sector del taxi "va a ser uno de los perjudicados porque el trafico va a empeorar, como lo harán sus tiempos y frecuencias, igual que en el transporte público" de autobuses.