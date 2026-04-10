Más Madrid reclama a Interior revocar multas de hasta 60.000 euros por protestas en La Vuelta contra "genocidio en Gaza"

Archivo - Cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido este viernes al Ministerio del Interior que encabeza Fernando Grande-Marlaska que revoque las multas de hasta 60.000 euros por las protestas contra el "genocidio en Gaza" durante la última etapa de La Vuelta Ciclista a España en Madrid.

La formación regionalista, según ha informado en un comunicado, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados dirigidas a Interior, Educación, Profesional y Deportes sobre estas sanciones.

Entre las preguntas de la iniciativa se encuentran si tiene previsto revisar y revocar las sanciones, cómo justifica la "imposición de multas" de hasta 60.000 euros, las medidas a adoptar ante la propuesta de sanción de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte; y qué medidas prevé adoptar Educación para que no se produzca una vulneración al libre ejercicio del derecho fundamental de manifestación.

En el escrito recogen la propuesta de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte de sancionar a 38 ciudadanos con multas que podrían oscilar, según refleja Más Madrid, entre 3.000 y los 60.000 euros.

La formación considera que estas sanciones podrían suponer una vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, como la libertad de expresión y el derecho de reunión. Por ello, insta a Interior a justificar la proporcionalidad de las multas y a adoptar medidas que garanticen el respeto al ejercicio de estos derechos.