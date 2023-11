Más Madrid registrará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2024: "Que no cuenten con nuestro apoyo"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid registrará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2024, que aprobados este martes por el Consejo de Gobierno.

"No parece que se le den muy bien as cuentas, pero que sepan que no van a contar con nuestro apoyo", ha expuesto su portavoz, Mónica García, en los pasillos de la Asamblea de Madrid.

Ha descrito como "una estafa" las Cuentas de 2024, que, as sus ojos, "mantienen los privilegios de quienes más tienen". Ha insistido en el mensaje de la pregunta a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la sesión de control, la importancia de la ejecución.

Al hilo, ha deslizado que hablan de "presupuestos récord e históricos", pero luego en el cumplimiento no lo es. Para explicarlo, ha utilizado un símil médico.

"Si yo a mis pacientes les pusiera la mitad de la anestesia que necesitan, claramente yo estaría haciendo una mala praxis cuando no, una negligencia. Si al año siguiente o a la vez siguiente le pongo un poquito más de anestesia y le digo al paciente que le he puesto una dosis de anestesia histórica, lo que estaría era tomando el pelo a mi paciente. Eso es lo que está haciendo la señora Ayuso con estos presupuestos", ha planteado.