Más Madrid reparte un total de 1.200 banderas palestinas para apoyar la manifestación de este sábado

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid reparte desde este martes, a las 18 horas, un total de 1.200 banderas palestinas en su sede, ubicada en el número 52 de la calle Acacias, con motivo de manifestación que se producirá este sábado en la capital, y en otras ciudades de España, en solidaridad con Palestina.

Según ha trasladado la formación en un comunicado, el objetivo es que la ciudadanía pueda mostrar en sus ventanas y en la marcha "su compromiso" con el pueblo palestino que "sufre desde hace dos años un genocidio que ha dejado más de 65.000 asesinados".

En este sentido, ha puesto en valor a las organizaciones sociales, vecinales y de derechos humanos que "vienen denunciando el genocidio que Israel perpetra sobre la población de Gaza y Cisjordania" y ha destacado el papel de Madrid, "escenario de múltiples movilizaciones que han contado con una amplia participación ciudadana".

"Queremos que Madrid se vista de solidaridad y que, una vez más, se escuche alto y claro que nuestra ciudad está con los derechos humanos y contra la ocupación y la violencia", ha señalado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que estará también en el reparto abierto a la militancia y a los madrileños que se quieran sumar.

El partido, que estará presente en la concentración de este domingo, ha recordado que estas iniciativas cobran "más fuerza" frente a las políticas de "censura simbólica" que el PP "viene aplicando en la Comunidad de Madrid".

"Este lunes, (la presidenta) Isabel Díaz Ayuso ha seguido relativizando la gravedad del genocidio con declaraciones que banalizan el sufrimiento del pueblo palestino. A ello se suman las denuncias de docentes y comunidades educativas que han recibido órdenes para retirar banderas, suspender actividades de apoyo y evitar incluso el uso de la palabra Palestina en los colegios", ha censurado.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida haya "borrado", a través del Selur, una bandera palestina dibujada con tiza por niños en un colegio de Malasaña, "un acto que ha sido interpretado como un ejemplo claro de censura institucional".

"Estas actuaciones no son hechos aislados, sino ejemplos de una estrategia política que busca restringir la libertad de expresión y silenciar cualquier gesto de solidaridad. Frente a ello, la formación reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y hace un llamamiento a la ciudadanía a sumarse al reparto de banderas este martes y a llenar las calles el 4 de octubre para exigir el fin del genocidio y una solución justa y duradera para Palestina", ha exigido Más Madrid.