Más Madrid reprocha a Ayuso "bromear con el secuestro" de la diputada embarcada en la flotilla y exige que se retracte

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). La situación del transporte público, la migración y la situación de la Franja de Gaza c - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de "bromear con el secuestro" por parte del "Estado genocida de Israel" de la diputada de la formación regionalista embarcada en la flotilla hacia Gaza y ha exigido que se retracte.

"Hoy el Partido Popular se ha burlado de 500 ciudadanos pacíficos secuestrados por Netanyahu hablando de turismo bélico y además nos ha llamado partido terrorista", ha afeado Bergerot en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea tras una bronca sesión de control con acento en la situación de la Franja de Gaza.

Ha destacado que el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, ha "obligado" a los servicios de la Cámara a retirar la bandera de Palestina que cubría el escaño de Jimena González. "Hoy la zafiedad de la derecha solo ha quedado superada por su desprecio absoluto a la vida y a la libertad del pueblo palestino", ha planteado.

Preguntada por si tomarán medidas parlamentarias por la retirada de la bandera, ha indicado que valorarán en la próxima Junta de Portavoces aunque están "desgraciadamente acostumbrados" a una Mesa de la Asamblea que está "al servicio del PP y de la señora Ayuso".

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado sentir "esperanza" en el plan de paz planteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y países árabes y ha afirmado qeu no va a dedicar tiempo a hablar de la flotilla, que es lo que quiere la izquierda.