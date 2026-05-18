Más Madrid solicita al juzgado que la UCO tenga acceso a las cuentas del novio de Ayuso

Archivo - El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, comparece ante el Tribunal Supremo (TS), a 23 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha anunciado que su formación ha solicitado al juzgado el acceso a las cuentas bancarias de Alberto González Amador para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda avanzar en la investigación sobre sus actividades económicas.

El pasado mes de abril, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó un recurso de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para frenar que la UCO investigara la causa abierta por presunta corrupción en los negocios.

El foco del caso está en la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida en 2020 por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros.

Según Bergerot, la petición llega después de "11 meses sin autorización" para que la UCO pudiera analizar las cuentas y elaborar un informe.

"La investigación sobre los negocios turbios del novio de Ayuso debe realizarse con todas las garantías y con acceso a toda la información relevante, porque es la única forma de conocer toda la verdad en el juicio sobre los sobornos entre privados que rodearon el pelotazo de González Amador con la colaboración de un alto directivo del grupo Quirón", ha subrayado.

Por último, Bergerot ha destacado además que "hay que seguir la pista del dinero" para esclarecer las responsabilidades derivadas del caso.