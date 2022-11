Más Madrid tacha de "obsoletos y negacionistas" los Presupuestos de Ayuso, que "no siguen la cultura del esfuerzo"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha tachado de "obsoletos y negacionistas" los Presupuestos regionales, los cuales considera que "no siguen la cultura del esfuerzo".

"La cuenta la va a pagar España y Europa. Lo que propone Ayuso son unos presupuestos más expansivos pero con reducción de impuestos. Es el milagro de los panes y los peces. Los panes son los fondos europeos y los peces el Gobierno de España", ha criticado García en declaraciones a los medios después de que el consejero de Economía, Empleo y Hacienda, Javier Fernández-Lasuqetty, haya registrado hoy el Proyecto de Presupuestos en la Cámara regional.

Para la líder de la oposición, estas cuentas son "obsoletas y negacionistas" y no siguen "la cultura del esfuerzo". "No se esfuerzan con abordar la crisis del cambio climático y no le piden un esfuerzo extra a los que más tienen", ha lamentado.