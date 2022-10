Médicos claman frente a la Viceconsejería contra el plan de centros 24H y amenazan con huelga de facultativos en AP

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias decenas de médicos han clamado este viernes frente a la Viceconsejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, convocados por el sindicato Amyts, contra los cambios organizativos y retributivos del modelo de atención de urgencias extrahospitalarias y han advertido de la posibilidad de convocar una huelga de facultativos en Atención Primaria.

Desde las 10.30 horas, decenas de personas se han situado frente al número 280 del Paseo de la Castellana contra un modelo que supondrá una sobrecarga de trabajo aún mayor para los profesionales sanitarios al tener que atender el doble de centros con la misma plantilla que había antes.

Convocados por el sindicato Amyts, con el apoyo de la Plataforma SAR (Servicios de Atención Rural) Madrid , los congregados han coreado consignas como "Urgencias con la mitad, solo da calamidad" y contra la privatización en el servicio sanitario madrileño.

"Es muy probable la convocatoria de una huelga de médicos y facultativos en Atención Primaria en los próximos días", ha subrayado un portavoz desde un pequeño escenario ubicado en la calle, un anuncio que ha sido acogido con aplausos por los concentrados y gritos de "huelga, huelga, huelga".

Con globos y pancartas en las que se podía leer 'Urgencias Extrahospitalarias esenciales y vitales. NO al nuevo plan' o 'Plantillas deficientes, riesgo para los pacientes', los congregados han calentado así motores de cara a la huelga indefinida a la que están llamados más de 200 facultativos de los antiguos SAR a partir del 7 de noviembre.

"Desde el 22 septiembre son numerosos los facultativos que han presentado su renuncia o han solicitado excedencia debido a la esperada y e insostenible sobrecarga o imposibilidad de conciliación, o traslado de dispositivo asistencial. En definitiva, al empeoramiento y al cambio exprés de sus condiciones laborales", ha denunciado un portavoz durante su alocución.

Este sindicato rechazó el documento de compromisos firmado entre la Consejería de Sanidad y los otros cuatro sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional y Satse) que motivó la desconvocatoria de huelga indefinida debido a la falta de personal para atender los 80 centros de atención 24 horas.

"Los médicos siguen sin poder entender que se puedan abrir 78 dispositivos con el personal de 40. Creen que ya están soportando una carga laboral enorme y no se ven aumentando esa sobrecarga aún más. No es solo que no lo vean por ellos, por su trabajo, sino sobre todo, no están dispuestos a rebajar la calidad asistencial que se da a los madrileños", explicó la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández.

Otros de los motivos que alegan para su rechazo apunta a que en casos en que la jornada complementaria no obligatoria que pudiera realizarse por cualquier médico de Atención Primaria no se garantiza la cobertura de la libranza de esa jornada "y, por tanto, generaría una sobrecarga asistencial añadida a la ya existente a los médicos del centro de salud, que tiene aproximadamente un 20% de consultas sin cubrir y en Pediatría mucho mayor".

También rechazan que los médicos de los SUAP cerrados durante la pandemia no tengan opción a elegir uno de sus antiguos SUAP para desarrollar su actividad asistencial y la falta de garantía de que la jornada complementaria voluntaria siempre será no obligatoria, aún en el caso de ausencia de voluntarios para su cobertura.