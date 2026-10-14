Los médicos madrileños irán a la huelga de octubre a diciembre ante el "bloqueo" de la Comunidad

Archivo - Imagen de recurso de una manifestación de médicos en Madrid- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid --integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-Csit Unión Profesional-- ha anunciado este miércoles cuatro bloques de 72 horas de huelga autonómica de octubre a diciembre ante "la falta de avances en la negociación con la Consejería de Sanidad y las numerosas reivindicaciones laborales pendientes que dependen del Gobierno regional".

En concreto, el primer bloque de paros tendrá lugar desde las 8 horas del 28 de octubre hasta la misma hora del día 31, según ha informado el Comité de Huelga en un comunicado.

En noviembre los paros serán desde las 8 horas del 4 de noviembre hasta la misma hora del día 7 y desde las 8 horas del día 18 hasta la misma hora del día 21. Finalmente se ha anunciado huelga desde las 8 horas del día 9 de diciembre hasta la misma hora del día 12.

Según explican los convocantes, esta medida responde a la demanda de los propios profesionales. En una encuesta realizada por el Comité, en la que participaron 1.299 médicos y facultativos en dos días, el 53,1% respaldó continuar con la huelga en Madrid, frente al 34,9% que se mostró en contra y el 12% que no tenía una posición definida.

Con estos paros se quiere denunciar el "bloqueo" de la negociación para las mejoras laborales del colectivo por parte de la Comunidad. "El aplazamiento de la huelga médica nacional no elimina los motivos que han llevado a los profesionales madrileños a movilizarse. A diferencia del escenario estatal, en la Comunidad de Madrid existe un interlocutor institucional y un Gobierno autonómico estable con capacidad para negociar y dar respuesta a las demandas pendientes", han señalado.

Igualmente, el Comité de Huelga enmarca esta decisión en un contexto en el que otras comunidades autónomas como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Navarra o Canarias mantienen convocatorias de huelga propias pese al aplazamiento de la movilización estatal.

En cambio, ha recordado que en territorios como País Vasco, Andalucía, Galicia y Asturias han alcanzado acuerdos con sus respectivos comités de huelga que han permitido evitar los paros "demostrando que la negociación autonómica puede traducirse en mejoras reales para los médicos y facultativos".

FALTA DE AVANCES EN LA NEGOCIACIÓN

El Comité ha denunciado "la falta de avances en la negociación de las reivindicaciones específicas de los médicos y facultativos madrileños" desde el inicio del ciclo de movilizaciones nacionales y autonómicas vinculado al conflicto del Estatuto Marco.

En este sentido, han recordado que la última reunión con la Consejería de Sanidad tuvo lugar en julio, "tras meses sin respuesta" y después de que numerosos profesionales de la sanidad madrileña decidieron dar el paso al frente dejando de realizar actividad extraordinaria voluntaria (peonadas) para protestar por sus condiciones laborales.

En aquel encuentro, el departamento que dirige Fátima Matute se comprometió a fijar un calendario de reuniones para abordar las demandas pendientes pero, según lamentan desde el Comité de Huelga, "han transcurrido cuatro meses sin noticias ni avances" y tampoco se han aprobado las medidas que reclaman los profesionales.

Frente a lo sucedido en otras comunidades autónomas donde sí se han abierto espacios de interlocución para abordar el conflicto, en la Comunidad la titular de Sanidad "no se ha reunido con este órgano de representación de los médicos y facultativos madrileños", según han denunciado.

"Esta situación contrasta con la lealtad institucional que los profesionales madrileños han demostrado en anteriores ocasiones", ha apuntado el Comité de Huelga, que recuerda que en 2021, tras el anuncio de elecciones autonómicas por parte de Isabel Díaz Ayuso, se desconvocó la huelga de Atención Primaria. "El escenario actual es distinto: Madrid cuenta con un Gobierno autonómico estable y con interlocutores a los que corresponde sentarse a negociar", ha indicado.

En cualquier caso, el Comité ha subrayado que la convocatoria de huelga "no cierra la puerta al diálogo" y ha remarcado a la Consejería que "todavía hay tiempo para negociar, alcanzar compromisos concretos y evitar una huelga que los profesionales y sus representantes preferirían no tener que realizar".

Para ello, ha reclamado al departamento que dirige Fátima Matute que retome "de inmediato" las reuniones, "cumpla el compromiso de establecer un calendario" de negociación y aborde "las demandas que llevan meses pendientes de respuesta".

"La responsabilidad de evitar los paros está ahora en manos de la Administración: los médicos y facultativos han trasladado sus reivindicaciones y su disposición a movilizarse; corresponde a la Consejería demostrar que existe voluntad de resolver el conflicto", han zanjado.

Entre sus reivindicaciones figuran la creación de un nuevo modelo de carrera profesional abierto y permanente; el reconocimiento de la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, con una diferenciación retributiva adecuada; que toda la jornada laboral cuente, así como la mejora de la remuneración de las guardias, junto con garantías de voluntariedad y condiciones adecuadas para la jornada complementaria.

También se reclama el abono de un complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010 o la creación de una Mesa de Concertación Médica y Facultativa (se ha anunciado, pero no hay noticias de ella).

La convocatoria incorpora, además, reivindicaciones específicas para los residentes y tutores de formación sanitaria especializada, como mejoras salariales, reconocimiento del periodo de residencia en la carrera profesional, mayor supervisión y mejores condiciones para la formación.

En Atención Primaria se exigen agendas dimensionadas, límites de cupos, estabilidad en el centro y el turno asignados y el fin de la movilidad forzosa. Para los facultativos hospitalarios se reclaman mejoras en las guardias, los descansos, la cobertura de plazas y las condiciones de los servicios de urgencias.

En el ámbito extrahospitalario y en el Summa 112 se pide revisar los acuerdos laborales pendientes, mejorar las retribuciones y reconocer las condiciones específicas de estos servicios. También se incluyen demandas concretas para Odontología de Atención Primaria.