Mediolanum Aproxima impulsó más de 165.000 euros en donaciones en la Zona Madrid-Centro en 2025

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mediolanum Aproxima, el proyecto de acción social de Banco Mediolanum, donó 165.274 euros a proyectos sociales el año pasado en su Zona Madrid-Centro, según ha informado este miércoles en un comunicado.

En concreto, apoyó 16 iniciativas que han beneficiado a 12 ONG locales, con acciones que contaron con la implicación de 13 Family Bankers (asesores financieros de la entidad) que actuaron como padrinos o madrinas de la iniciativa, siendo nexo entre los clientes y las ONG.

Son las asociaciones Madrileña de Espina Bífida Ameb, La Torre de la Hortaleza, Proyectos con Corazón, Social y Cultural Culturas Unidas, Alcer Cuenca, Amiab, Síndrome Phelan-McDermid y Ademto (Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo) y las fundaciones Juegaterapia, Cris Contra el Cáncer, Kike Osborne e Infantil Ronald McDonald.

2,2 MILLONES EN ESPAÑA (+10,2%)

En toda España, Mediolanum Aproxima cerró el año con 2.263.574 euros donados, un 10,2% más que en 2024, y en sus 11 años de existencia supera así los 10,3 millones.

Banco Mediolanum impulsó en 2025 otras iniciativas, como 'Cada céntimo cuenta', donde más de 21.000 clientes de la entidad donan automáticamente cada mes los céntimos de su cuenta corriente (de 0,01 a 0,99 euros): sumaron 67.089,34 euros (+146%).

La responsable de la Acción Social de Banco Mediolanum, Montse Prats, ha agradecido la implicación de las organizaciones, las familias y los Family Bankers en 2025 y ha afirmado que ya encaran 2026 "creyendo firmemente en el poder de la colaboración".